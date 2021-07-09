港大學生會撤哀悼刺警疑兇動議 全體幹事深夜請辭

港大學生會幹事在9日凌晨記者會上撤哀悼刺警疑兇動議並鞠躬致歉。圖為香港示意圖。(取材自shutterstock) 呂佳蓉

港大學生會評議會前日通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「並感激他為香港 作出的犧牲」。教育局 及保安局今日先後點名批評及譴責評議會；港大校委會主席李國章更斥有關動議「不道德」及「不能接受」，直言歡迎國安部門跟進事件，亦會考 慮將涉事的學生「踢出校」。

香港01報導，港大學生會今日凌晨召開記者會，表示意識到事件的嚴重性，對此深感抱歉，評議會決定撤回哀悼動議，全體幹事會請辭，評議會的成員也會辭職，並承諾日後會謹言慎行。

港大學生會於昨日深夜發出採訪通知，指今日凌晨1時會有｢重大宣布｣。大約凌晨1時，港大學生會幹事會會長郭永皓開即說：｢事件發展到好嚴重，都升級到香港或者香港以外地方的人都知道這件事｣，故決定凌晨召開記者會交代。

據報導，郭永皓讀出聲明，他指評議會前日通過有關悼念梁健輝的議案，其中內容嚴重不當，「作為服務港大同學的學生組織，學生會無意鼓勵任何非法行為。評議會意識到事件的嚴重性，為大學與社會帶來影響，並對此深感抱歉。學生會將謹言慎行，繼續肩負對學生、學校以及社會的責任。」

郭永皓續稱，為表歉意，評議會僅此撤回上述議案，又學生會幹事會將立刻辭職，「我代表幹事會向同學致以最深的歉意。」

報導稱，問到校方是否曾與學生會接觸，郭永皓表示，今日的行動是學生會自行構思，認為之前的追悼議案辜負同學及社會大眾，就此再度致歉；全體出席成員亦即場鞠躬致歉。

至於會否擔心國安法、學籍被取消，以及當日商討議案時的情況，郭永皓均表示不作揣測及評論。