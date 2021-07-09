美制裁林鄭等高官續延1年 中批美插手港事務

美國政府延長對香港局勢宣布的國家緊急狀態及涉港制裁措施一年，中國外交部駐港公署批評美方插手香港事務。（歐新社資料照片）

針對港區國安法實施，美國 政府去年8月宣布制裁十多名中港官員，包括特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧、新任保安局局長鄧炳強等人。

香港 01報導，美國總統拜登7月7日宣布，延長川普政府針對香港問題的制裁措施。白宮表示，川普去年7月簽署的行政命令中，針對香港局勢宣布的國家緊急狀態 ，會在本月14日後繼續生效。

美國政府去年8月根據川普簽署的行政命令，因應香港實施港區國安法等，制裁多名港府官員，包括林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、時任保安局局長李家超、特首辦主任陳國基等；中方官員包括夏寶龍、駱惠寧、港澳辦副主任張曉明、駐港國安公署署長鄭雁雄等，禁制手段包括凍結他們在美國的資產、拒發簽證或拒絕入境、禁止美國銀行對他們提供某些服務等。

去年11月，美國再把名單擴大，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、國安處高級警司李桂華等。今年1月川普落任前夕，再擴大制裁名單至譚耀宗及暫被停職的警務處國安處長蔡展鵬等人。

報導指，根據白宮官網發布消息，拜登在《與香港有關國家緊急狀態繼續實施的通知》中稱，2020年7月14日，川普通過第13936號行政命令，根據《國家緊急狀態法》宣布國家進入緊急狀態，以應對香港局勢對美國國家安全、外交政策及經濟所構成的不尋常及特別的威脅。

通知指關於香港情況，包括中國最近採取的「從根本上破壞香港自治」的行動，繼續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成「不尋常和特別的威脅」（unusual and extraordinary threat），因此2020年7月14日宣布的國家緊急狀態，必須持續到2021年7月14日以後，未來一年繼續執行有關命令。

另據中央社報導，對美國政府延長對香港局勢宣布的國家緊急狀態及涉港制裁措施一年，中國外交部駐港公署昨天批評美方插手香港事務。

中國外交部駐港特派員公署昨天發布新聞稿，發言人譴責美國「妄稱中方在香港採取的舉措對美國的國家安全、外交政策與經濟利益構成威脅，蠻橫通過立法和行政手段出台涉港制裁措施」。

發言人強調，美方在香港問題上作出太多誤判，採取太多惡劣行徑，留下太多汙點。

發言人敦促美方反躬自省、改弦易轍，恪守國際法與國際關係基本準則，停止歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務，放棄任何借施壓和制裁阻撓中方全面準確貫徹「一國兩制」的「癡心妄想」。