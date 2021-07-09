新加坡突不認可科興 「旅遊氣泡」恐生變

新加坡發聲明稱不會將接種中國科興疫苗人士，納入全國接種數字，恐影響兩地「旅遊氣泡」。圖為先前香港市民排隊等待接種科興疫苗。(中通社資料照片)

新加坡 衛生部7日發聲明，表示不會將接種中國科興疫苗 人士，計入官方的疫苗接種人數。當局稱全國接種疫苗人數僅統計在全國疫苗接種計畫之下接種疫苗的人士，目前僅計算接種莫德納 (Moderna)和輝瑞(BioNTech)兩款疫苗的人。

據了解，香港與新加坡合作的「旅遊氣泡」計畫正待重啟，新加坡突然宣布有關政策，令兩地之間通關及旅遊計畫存在變數。截至前日，香港有約104萬人接種科興疫苗。商務及經濟發展局發言人稱，兩地政府一直保持聯繫，有進一步安排會公布。

路透報導，科興疫苗並不包括在新加坡全國疫苗接種計畫之內，當局稱仍等候科興提供疫苗的重要數據，然而在世衛6月1日批准緊急使用科興疫苗後，新加坡已容許私營醫療機構使用科興疫苗。完成接種莫德納或BioNTech疫苗者，參與某些活動或出入某些場所前毋須做病毒檢測，但接種科興的人則不獲豁免。

報導引述數據稱新加坡有約370萬人已接種最少一劑BioNTech或莫德納疫苗，約占65%人口，至於完成接種者則有近220萬。而截至7月3日已接種一劑科興疫苗的新加坡人有約1.7萬。