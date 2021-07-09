參與10人飯局涉違限聚令 3港府高官認了

保安局副局長區志光（左一）發聲明，承認參與10人飯局。（中通社資料照片）

兩名紀律部隊首長及保安局副局長今年3月涉違限聚令出席10人飯局，席上更有人涉及強姦案，引起軒然大波。入境處處長區嘉宏及海關關長鄧以海經傳媒廣泛報導後，昨午發聲明承認曾出席該飯局，但澄清飯局未涉及刑事案件。到晚上10時半，保安局副局長區志光亦發大致相同的聲明，承認有參與同一飯局，亦已繳罰款。

晴報報導，有報導指入境處處長區嘉宏與海關關長鄧以海，在今年3月於灣仔私人會所出席10人飯局時，因違4人限聚令而遭票控，各罰款5000港元（約645美元）。據悉，相關飯局涉及某中資公司高層。

警方回覆傳媒時透露，在3月3日接獲一名本地女子報案，稱3月2日在住所遭強姦，警方隨後拘捕一名本地男子，並落案起訴一項企圖強姦罪。而調查期間，警方發現有人曾在3月2日晚在灣仔一間餐飲處所聚餐，涉違限聚令，故向九人發出定額罰款通知書，並檢控處所負責人。

區嘉宏和鄧以海昨傍晚發表聲明，承認曾出席晚宴，因違反堂食人數上限遭票控，強調已繳交罰款，並謂日後出席活動會加倍謹慎。二人又澄清，晚宴未有涉及刑事案件，又謂因該案已進入司法程序，不會作評論。到晚上，區志光亦發出內容大致相同的聲明。

據報導，立法會保安事務委員會委員謝偉俊批評，事件經傳媒披露始曝光，涉事官員早應向公眾清楚交代和道歉，而非不負責任地做「鴕鳥」。他續指，中央正大力推動國安法和完善選舉制度，任何問責官員和紀律部隊首長應更小心，不要令中央失望。

另一委員鄭松泰指，兩名部門首長涉知法犯法，保安局局長鄧炳強有必要向公眾解說，避免市民有不必要揣測，及影響部門公信力。