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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

抵澳洲港男染Delta變種毒 專家：港或有隱形傳播鏈

香港新聞組／香港8日電
香港一名男子赴澳洲後確診，驗出帶有Delta病毒，疑屬香港輸出個案。圖為香港機場。（路透）
香港一名男子赴澳洲後確診，驗出帶有Delta病毒，疑屬香港輸出個案。圖為香港機場。（路透）

香港新冠肺炎疫情出現暗湧，雖然昨日只錄得一宗輸入確診個案，連續30天無本地個案，但一名52歲男子上月前赴澳洲後確診，更驗出帶有Delta病毒，疑屬香港輸出個案，港府遂於昨晚圍封患者離港前居所中美樓。有專家直言，香港社區可能有隱形傳播鏈，不宜大幅度放寬社交距離措施。有專家則表示，香港疫苗接種率偏低，如夾硬放寬防疫措施或會出大事。

文匯報報導，衛生署衛生防護中心昨日公布，新增一宗輸入確診個案，初步確診個案少於5宗。該確診個案來自希臘，5日抵港，在機場接受病毒檢測呈陽性，帶有N501Y變種病毒；他今年1月14日及2月8日在丹麥接種過兩劑新冠疫苗，但未知疫苗種類。

一名52歲男子赴澳洲後確診，並驗出帶有Delta病毒，疑屬香港輸出個案。衛生防護中心表示，昨日接獲澳洲衛生部門通報，該患者於上月26日晚上乘搭TR981航班離港經新加坡轉機，於當地逗留數小時後於翌日前往墨爾本。

該名男子於上月24日出發前的檢測結果呈陰性，其後於上月29日的病毒檢測為陽性，沒有病徵。

由於患者離港前居於大角咀中美樓，及在葵涌九龍貿易中心1座21樓工作。為審慎起見，港府昨晚7時圍封中美樓，居於該大廈的所有住客要接受封區檢測，並須於該確診個案公布當日起計的第三日、第七日、第十二日及第十九日進行強制檢測。

據報導，呼吸系統專科醫生梁子超表示，比較香港、新加坡、澳洲三地疫情，患者在香港染疫的可能性較在新加坡、墨爾本機場中招的可能性為低，但也不能排除香港社區仍有隱形傳播鏈。

港府昨晚公布，大部分防疫措施將延長多兩星期至7月21日。其中，食肆營業限制維持不變；電影院、表演場所、公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席則獲放寬，座位數目可增至85%，但同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被占用。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，要改變防疫政策，需要較高的接種率，香港未有條件跟隨，而香港如夾硬改變防疫政策或會出大事。

另據明報報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前未能判斷澳洲確診男子的感染源頭，需盡快向當地索取病毒基因排序作分析。他又說，不排除社區仍有隱形傳播鏈，如未能釐清抵達英國及澳洲確診的4宗個案，相信內地及澳門未必肯與香港通關。

香港 澳洲 檢測

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