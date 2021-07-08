香港政務司長李家超：恐怖活動有滋生跡象

香港政務司司長李家超認為，香港有恐怖活動滋生的跡象，並批評嘗試淡化恐怖活動的人是「千古罪人」。 （中通社）

香港 警方6日拘捕9人，涉嫌違反「港區國安法 」串謀策畫恐怖活動罪的案件。香港政務司司長李家超認為，案件顯示香港有恐怖活動滋生的跡象，策畫者計畫利用中學生犯案，形容「其心可誅」。他批評，有人嘗試美化及合理化恐怖活動，嘗試淡化恐怖活動的人是「千古罪人」。

香港媒體報導，李家超在立法會上會見媒體時指出，不論對港府有任何不滿，都不能構成恐怖活動的原因，不能將兩件事混淆視聽，淡化任何違反社會行為，或者為有關活動找理由開脫，否則是變相鼓勵極端主義傷害社會，這是「非常大的警號」。他說，港府施政會盡量做好，每個政府施政都會有人不滿，民眾不滿應經理性合法解決。

此外，央視新聞報導，香港保安局局長鄧炳強6日表示，自香港國安法實施後，香港暴力行為銳減。然而，網路上仍不時有不死心的激進分子，意圖讓暴力場面在香港死灰復燃。去年12月以來，香港出現多宗令人關注的事件，包括投擲汽油彈、搜獲爆炸品原物料和自製槍械，以及在社交媒體上威脅放置爆炸裝置等，反映本地極端暴力分子仍然具備強烈的施襲意圖和能力。

鄧炳強嚴厲譴責一切暴力行為和鼓吹暴力、煽動仇恨、公然美化暴力襲擊等行為。他說，面對複雜的情勢，保安局與跨部門反恐專責組及其成員部門正採取一系列措施，加強防範及應對恐襲威脅。

他指出，相關部門會依法嚴厲打擊極端暴力案件，從情報收集、培訓、演習等方面著手，全面提升香港的整體反恐和應變能力，加強保護重要基礎設施，繼續完善法律體系，打擊不法之徒。相關部門還會加強反恐公眾教育 與宣傳，「教導市民與暴力襲擊『切割』」，以及保護自己免遭恐怖主義傷害。

鄧炳強說，打擊恐怖主義需要全民共同努力和警惕，港府會透過上述一系列策略，繼續時刻戒備，盡一切努力阻止任何形式的恐怖主義在香港出現。