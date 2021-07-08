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歌詞出現對抗、亂世 港2中學生唱「銀河修理員」記大過

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生，於音樂比賽演唱流行曲「銀河修理員」後，遭校方處分記大過。綜合報導稱，校方不滿歌詞中「對抗」及「亂世」等字眼，要求他們演唱改詞版本。惟兩人終唱出原版歌曲，其中一人於演出後高呼「香港人加油」。

香港01報導，教育局回覆指，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地。面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔工作，匡扶他們建立正面思維及良好的品格和行為。教育局已提醒學校，向學生解釋國家安全的重要性。

綜合明報和立場新聞報導，基督教香港信義會元朗信義中學早前辦歌唱比賽，兩名中五生以「銀河修理員」參賽。該歌曲由樂隊Dear Jane原唱，黃偉文填詞，歌詞包括「修修補補亂世中一起蒼老」、「祝你在亂流下平安」。校方認為歌詞有政治意思，拒批表演此歌，要求他們修改「對抗」及「亂世」字眼，二人遂於初賽按要求唱出改詞版本。

至晉身決賽時，二人改唱原版歌曲，其中一人表演後高呼「香港人加油」。兩人在比賽後被老師訓話，並於當日遭學校處分，各記一個大過。其中一人原為校內學會主席，遭校方革職，另一人為運動校隊成員，校方禁止他代表學校參賽。

教育局回覆稱，正就事件向學校了解，並會繼續與學校保持聯繫。該局重申學校是學生學習的地方，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地。學校有責任培育學生的品德，面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔工作，匡扶他們建立正面思維及良好的品格和行為。 隨著國安法生效，教育局亦已提醒學校須按學生的認知發展及能力，透過教育適當及適時向學生解釋國家安全的重要性，並提醒學生他們遵守有關法例。

教育局 香港

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