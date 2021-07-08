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港「光城者」3中學生被控國安罪 15歲成國安法最小被告

香港特派員李春／香港8日電
香港警方破獲涉嫌製作爆炸品，意圖策動恐怖襲擊的光城者案。圖為警務處國家安全處高級警司李桂華（左）、爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德出席記者會。（中新社）
香港警方破獲涉嫌製作爆炸品，意圖策動恐怖襲擊的光城者案。圖為警務處國家安全處高級警司李桂華（左）、爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德出席記者會。（中新社）

香港警方宣布破獲港獨組織「光城者」策畫恐怖襲擊案後，拘捕的9人中，3名中學生被控違反香港國安法，其中1人15歲，為國安法最年輕被告。昨開庭審理後，3學生還押，另6人獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。

香港警察國安處6日宣布，破獲一個港獨組織「光城者」，拘捕9人，包括6名中學生、大學和中學教職員各1名。警方指控他們涉嫌製作土製炸彈，策畫於7月上旬襲擊海底隧道、鐵路及法庭，違反香港「國安法」。

9人中3名中學生，各被控一項串謀恐怖活動罪，7日於西九龍裁判法院開庭審理。3名被告為17歲中三男生何裕泓、19歲中四男生歐文及15歲須隱名的中三男生，被控違反香港國安法及「刑事罪行條例」。

控罪指3人於6月6日至7月5日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，為脅迫北京中央或香港政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策畫、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或者安全。

被捕9人中還有一對夫婦，男方是浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，女方是中學教職員，在反送中運動中2人曾做「家長車」成員，接送反送中學生。浸大校長衞炳江向職員及學生發信，表示會全力協助調查，並已暫停該名被捕職員的職務。

香港新聞組／香港8日電

綜合港媒報導，案中涉關鍵角色的杜倚獅，被帶到浸大國際學院搜證，他與一同被捕的妻子各獲准以現金10萬港元（約1.28萬美元）保釋外出，並須扣留旅遊證件，下月中返回警署報到。有議員直言香港教育令人憂慮，擔心學府校園成為「恐怖分子的溫床」。

甫開庭前，總裁判官蘇惠德稱留意到3名被告年紀輕，詢問他們是否需要休息或進食，3人的代表律師表示聆訊可以繼續。蘇官聽畢控辯雙方陳辭，批准案件押後至9月1日，但拒絕3人保釋。首兩名被告放棄每8天的保釋覆核，第3被告保留此權利，並押後至15日處理。

香港 反送中 教育

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