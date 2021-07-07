港警抓港獨組織「光城者」9人 控炸彈恐攻 6為中學生

香港警務處國家安全處6日指控「激進港獨」組織「光城者」，製造俗稱「撒旦之母」的土製炸藥，觸犯「港區國安法」第24條恐怖活動罪。（路透）

香港警察 國安處昨宣布，瓦解港獨組織「光城者」的恐怖襲擊圖謀，拘捕六名中學生在內的九人，指控其涉嫌策畫在不同地點放置爆炸品，違反「港區國安法」，已凍結逾60萬港元（約7.75萬美元）相關資產。據了解，被捕的浸大持續教育 學院一名公關及傳訊主任為組織的「金主」。

港警國安說，行動中檢獲製作炸彈的儀器、化學原料、通訊器材、氣槍、電話卡、8萬港元現金、價值1萬港元的外幣等。

港警國安處指，港獨組織「光城者」有制訂行動書籍，列明計畫襲擊公共設施，包括海底隧道、鐵路、法院，甚至打算在垃圾桶放置土製炸彈，亦有提及港獨訴求。

警方稱，該組織分工精密，有金主和有採購爆炸品原材料的人員，並有小組負責製造炸彈、勘察和行動；組織亦刻意找打算離開香港的中學生犯案，用金錢誘使他們完成任務後，安排他們離開香港，更有人曾到兩間法院攝影做紀錄。

港警國安指被捕九人，年齡介乎15至39歲，包括六名中學生，其他三人報稱是大學管理層、中學職員、出租車司機等。

香港01報導，消息指，被捕的大學管理層人員是39歲浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，組織所有資金皆由他提供，警方於案中凍結約60多萬元資產亦屬其所有。同案被捕的中學職員為其妻子。據了解，有人於反修例事件期間駕駛「家長車」接載示威者，期間認識一批學生，雙方在反修例後仍有保持聯絡。

杜倚獅自2014年起於學院任職，調查顯示，組織於6月起租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。據了解，涉案賓館位於金冠大廈內，5日兩名學生曾到訪賓館，有人擬準備試做實驗，另一人則在場陪同，惟未做實驗兩人已被警員拘捕。

明報報導，司法機構稱已提醒各法院大樓管理和保安人員提高警覺及加強巡邏，亦已要求警方提升對各法院大樓整體保安支援，因應風險評估檢視如何強化各法院大樓的保安措施。