民權觀察等香港多個組織停止運作 臉書專頁停用

近日多個組織接連解散，民權觀察6日宣布因應香港 的情況及運作資源越見緊絀，由5日開始停止運作，同時感謝市民一直以來的支持和信任，其臉書 專頁亦已無法進入。

香港01報導，民權觀察在2014年雨傘運動後成立，主要關注警權及人權問題，前成員包括教協總幹事沈偉男和王浩賢。2019年反修例運動期間，民權觀察曾指，一般的便衣警員已可制伏和拘捕示威者，若有警員冒充示威者，此舉缺乏合理理由，認為需留意在場冒充示威者的警員有否作出涉嫌煽動群眾進行非法集結等行為。

另在2020年由民陣發起的「元旦遊行 」中，民權觀察三名人權觀察員被捕。民權觀察其後批評，警員在知悉其觀察員身分後仍拘捕，屬任意拘捕行為，質疑警方企圖以大規模濫捕的方式阻嚇和平示威者行使集會及表達意見的權利，違反《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》及《公民權利和政治權利國際公約》。

據報導，本月已有多個組織宣布解散，2014年成立的進步教師同盟本月4日在臉書專頁宣布，同盟即日起停止運作，專頁亦將會下架。另外，由多名法律界人士組成的法政匯思亦已解散，法政匯思的網頁和臉書專頁也無法進入。而社福界「民福陣線」，指就算參選也不能達成團隊目標，決定不會組隊參加選委會選舉，並會在短期內結束臉書專頁。成員之一莊陳有為過去三屆社福界選委會「票王」，他感謝過去投票支持他的社工朋友。

另據明報報導，至少六個傘後組織的臉書專頁亦已停用，包括部分專業團體，例如精算界「精算思政」、由心理學家組成的「良心理政」、金融財經界「思言財雋」、由放射治療師成立的「放射良心」、保險界「保險起動」及「傘下爸媽」等。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，接連有組織解散，釋出令人沮喪的信息，他稱民權觀察並非遊行組織者，只是言論上批評政府，組織停運反映目前希望避免風險，「大家有虛怯」，已對政府行動作出最壞的估算。