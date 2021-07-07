李家超 出任「候選人資格審查會」主席

香港「候選人資格審查委員會」由政務司長李家超(右二)任主席。（Getty Images）

香港 特首林鄭月娥昨宣布，由政務司長李家超任「候選人資格審查委員會」主席，保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛、民政事務局長徐英偉任官方委員。對於退出政黨者可否參選，審委會成員梁愛詩稱，參選人均是按其個人行為、言論作為準則。

據本報系聯合報報導，「候選人資格審查委員會」負責審查並確認選委會委員候選人、特首候選人、立法會議員候選人的資格。該委員會成員還包括：香港中文大學前校長劉遵義、立法會前主席范徐麗泰和律政司前司長梁愛詩。

澳辦副主任鄧中華此前表示，作出這一設計的目的明確，就是要把「反中亂港」分子排除在香港管治架構之外，確保香港特首、立法會議員、選委會委員都是由真正的「愛國者」擔任。

李家超甫於6月23日被任命為港府政務司司長，他也是香港首位警隊出身的政務司司長，曾在警隊任職33年，歷任警務處副處長、保安局副局長、局長等職。

明報報導，近日不少民主派成員退黨，被問近日退出民主派政黨者，可否符合參選資格，梁愛詩稱條例無列明特定政黨、派別不可參選，每名參選人都是按個人行為、言論為準則，強調任何人要出任公職，不能損害國家及香港利益。民主黨主席羅健熙則稱，根據新選舉制度方案，資審委背後包括警方國安處、維護國家安全委員會（國安委）提供資料，「如國安委說某人有機會危害國家安全、有風險，很難想像資審委會稱這人愛國愛港、無問題」，是故認為誰人出任資審委，分別未必太大。

在「反送中 」運動後，北京 方面提出「愛國者治港」方針。為貫徹這項方針，中國全國人民代表大會3月通過完善香港選舉制度的決定，其後由港方予以立法實施。這項決定主要改變立法會議員的組成及選舉方式，並設立資審會，負責審查及確認特首、選委會和立法會議員候選人的資格。

換言之，未來的特首、選委會成員及立法會議員能否參選，需經過資審會這道門檻，被視為「反中亂港」的人相信難過關。

選委會選舉預定9月19日舉行、立法會選舉於12月19日進行、特首選舉明年3月27日登場。