連29天本地零確診 港擬提通關報告

美國駐港總領事館6日關閉進行消毒工作，取消所有已預約的服務及活動。（中通社）

香港 錄得連續29日本地零確診，行政長官林鄭月娥表示，就與內地通關尚無時間表，早前訪京已向港澳辦表達通關強烈訴求，政府正疏理向中央提交的報告。新一批科興疫苗 昨日由北京運抵香港，有醫學專家認為，香港每日接種10萬針，才能加快達到600萬人完成接種目標，建立免疫屏障。

大公報報導，香港近期單日接種疫苗人數徘徊於5萬多至6萬多，昨日有59663人打針，第一針接種率為35.9%。第三批約170萬劑科興新冠疫苗昨日由北京運抵香港。疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，若每日有10萬人接種，將能加快達到600萬人完成接種的目標。全球接種率最高和染疫死亡率最低的國家是阿聯酋，當地接種率已高達九成，染疫死亡人數比例僅0.2%。他認為政府應參考阿聯酋、東非國家塞舌爾，盡早提出接種的終極路線圖。

前日初步確診的25歲美國 駐港澳總領事館職員於今年3月抵港，她於1月在美國確診，7月4日檢測結果陽性，入院後的病毒檢測呈陰性，抗體測試為陽性，並無發現N501Y、L452R變種病毒株。衛生防護中心稱，檢視流行病學資料、臨牀數據和化驗結果，認為她與復陽個案吻合，有機會是體內殘餘病毒，中心正與美國衞生當局跟進。

昨日確診的56歲男機組人員，來自俄羅斯，驗出帶有L452R。他上月在俄羅斯完成接種兩劑當地研發的「Sputnik V」（衛星五號）疫苗，該疫苗屬於港府認可、完成接種後可縮減檢疫的新冠疫苗之一。另有少於五宗初步確診。