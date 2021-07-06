科技巨擘憂「起底」刑事化株連 港府：僅針對非法起底

香港一位反送中示威者在機場入境大廳使用筆電，攝於2019年。港府計畫修法，將惡意上網公布民眾個資的「起底」行為刑事化，引來亞洲互聯網聯盟致信警告可能撤出香港市場。路透

華爾街日報5日獨家披露，因應香港 特區政府計畫修法，將惡意上網公布民眾個資的「起底」行為刑事化，會員包含蘋果、臉書、推特與谷歌等科技巨擘的亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition, AIC）曾私下警告可能撤出香港市場，香港個人資料私隱專員公署6日指確已收到AIC意見，同時強調修法只針對非法「起底」行為。

據報導，設在新加坡 的AIC在私下致函指出，「反起底法」草案內容太過廣泛模糊，擔心員工因此陷入用戶網路貼文相關刑事調查或檢控的風險，「唯一避免科技公司受到此類制裁的方法將是抑制在香港投資 及提供他們的服務，從而剝奪香港企業與消費者，同時也創造新的貿易壁壘」。

AIC向BBC表示，該信函並未提及個別企業或任何一位會員正計畫離開香港。

香港特區行政長官林鄭月娥在6日記者會就此回應指出，如果社交平台營運商關注修法，相信私隱專員樂意與他們見面聆聽意見，又指很多人過去一段時間因被人「起底」受創，社會廣泛支持港府處理相關問題，「我們是針對非法起底行為，賦予私隱專員調查與採取行動的能力，僅此而已」。

個人資料私隱專員鍾麗玲強烈反駁相關修法會影響外商在港投資的說法，重申此事只涉及非法的「起底」行為及私隱公署的相關執法權力，條文會清楚列明罪行的範圍，不會對言論自由產生任何影響。據悉，鍾麗玲與科技企業代表將於本周進行視訊討論。

香港政制及內地事務局5月提出「個人資料（私隱）條例」修訂案，以打擊「肉搜起底」行為。賦予私隱專員刑事調查和檢控權力，也可要求網絡公司改正「起底」貼文，反罪者最高可判5年無期徒刑及罰款100萬港元。