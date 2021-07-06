港連28天清零 美領館職員初確 訪港旅客可免費接種疫苗

美國駐香港領事館一名職員5日初步確診。（歐新社資料照片）

早前確診感染變種病毒的油麻地紅茶館酒店清潔女工，基因排序證實與一名在同酒店檢疫的印傭有關連。個案分類昨由源頭不明修正為與輸入個案相關，意味香港 已經連續28天本地零確診。另外，香港昨日錄得一宗輸入個案，另有少於五宗初步確診個案，包括一名美國 駐港總領事館職員，領事館今日將關閉清潔消毒。

大公報報導，香港新增確診個案涉及一名6月30日自英國抵港的18歲留學生，沒有病徵，暫未驗出是否攜有變種病毒；與他同行的另一名15歲男留學生日前已確診。初步確診個案方面，美國駐港總領事館昨日宣布，一名職員初步確診，領事館今日會關閉清潔消毒。美領館表示，該名員工在工作期間不用接觸公眾。

衛生署衛生防護中心發言人表示，初步資料顯示，該名美國駐港總領事館職員早前可能曾於美國確診感染。中心正與美國衛生當局跟進，流行病學調查仍在繼續。

此外，香港再多一名染疫者離世，至今累計212名確診者不治。該位78歲男子，去年12月4日入住廣華醫院治療，經治療後病毒檢測呈陰性，同月23日解除隔離令，但病人持續惡化，住院七個月延至前晚離世。

港府昨日宣布，擴大新型冠狀病毒疫苗 接種計畫覆蓋範圍。香港現時約有2000多名持有效旅遊證件，因疫情需繼續留港的訪客，基於公共衛生考慮，港府將為該批訪客提供疫苗接種服務，他們今日起可在辦公時間內帶同旅遊證件及由入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局由職員協助預約接種疫苗。