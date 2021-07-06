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「新聞自由掠奪者」名單 港特首林鄭首度上榜

香港新聞組／香港6日電
無國界記者組織發表全球37位「新聞自由掠奪者」名單，香港特首林鄭月娥首次上榜者。圖為林鄭5日在「國安家好」香港國安法法律論壇上致辭。（新華社）
無國界記者組織發表全球37位「新聞自由掠奪者」名單，香港特首林鄭月娥首次上榜者。圖為林鄭5日在「國安家好」香港國安法法律論壇上致辭。（新華社）

無國界記者組織（RSF）5日發表全球37位「新聞自由掠奪者」名單，包括世界各地壓制新聞自由的政府元首，香港特首林鄭月娥榜上有名。無國界記者組織稱，林鄭月娥治下，蘋果日報停刊、創辧人黎智英被囚禁。

立場新聞報導，37名「新聞自由掠奪者」，近一半（17人）首次上榜，他們都有通過建立審查機構、監禁記者。首次上榜的林鄭月娥，無國界記者形容，她上任時香港仍然是民主，上任後她成為習近平的傀儡，她公開支持針對媒體的政策，導致蘋果日報停刊、報章創辦人黎智英被囚禁。

無國界記者組織又指，林鄭月娥2019年修訂「逃犯條例」，引發示威，記者採訪期間，遭警察暴力對待，她一直漠視。林鄭其後強推「港區國安法」，為拘捕記者鋪路。報告又指，林鄭任命李百全為廣播處長，港台的編輯自主受到干預，港台自4月28日起，多日播放由林鄭月娥主持的節目「選委界別分組面面觀」。

另據明報報導，林鄭月娥昨日在國安法法律論壇上，形容「港區國安法」發揮「定海神針」的效果，絕大多數市民的人權和自由不受影響，她引用新聞處新聞發布系統登記的傳媒數目有增無減，傳媒繼續有監督及批評政府施政的自由。

林鄭稱，外國政客和媒體不斷質疑和抹黑國安法，詆譭國安法損害人權、遏制言論和集會等自由、破壞法治等。

林鄭月娥 香港 港區國安法

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