員工刺港警 維他奶遭恐嚇、股價大跌

捲入香港刺警案的維他奶公司，收到炸彈恐嚇，股價昨也跌出上市以來最大單日跌幅。（Getty Images）

香港 銅鑼灣刺警案後續不斷，香港警方繼續拘捕在網路發表仇警言論者，以及拘捕7月1日向禮賓府投擲燃燒物者。而刺警者生前所在的維他奶公司，收炸彈恐嚇，股價 也跌出上市以來最大單日跌幅，昨日網路流傳該公司內部通告指其人力資源總監已離職。

7月1日，名為梁健輝的男子在銅鑼灣街頭刀刺一名警察 ，其後自刺胸部送院身亡。死者任職香港維他奶公司，事後公司一度發出內部文件，提到死者不幸逝世，其後再發聲明，指文件措詞極為不當，強調嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。內地藝人和民眾已發起抵制維他奶，香港民間初時有力挺維他奶的動作，在其發出第二聲明後態度反轉。

昨有消息說，維他奶公司收到炸彈恐嚇，已報警處理。港警稱，昨天上午11時許收到報案，有人在網上表示會到屯門一間公司放置炸彈，警員到場搜索後沒有發現。

飲品生產商維他奶是香港上市公司，其上市公司簡稱維他國際。5日維他國際大幅低開逾1成，股價持續向下，創其1994年在香港上市以來最大單日跌幅。

另一方面，港警持續展開相關的拘捕行動，昨拘捕1名34歲男子，指其涉網上發表斬警言論，涉嫌煽惑他人犯意圖傷人罪。這是銅鑼灣刺警案後，第3名涉及網上言論被捕的人。 警方早前已拘捕1男1女，指控其涉嫌在網上發表煽惑他人殺警等言論。

香港警方昨再拘捕1名19歲女子，指其涉嫌7月1日在禮賓府外縱火案。7月1日凌晨，有人向香港特首居住的禮賓府投擲燃燒物體，並引發火警。港警2日已拘捕1名男子。