京官：港國安工作不夠全面 促盡早完成基本法23條立法

港府律政司5日在網上主辦「國安家好」香港國安法法律論壇。（中通社）

港府律政司昨主辦「香港 國安法法律論壇」，邀請十多名中港官員分別發表主題演講，人大法工委副主任張勇點出，人大去年5•28「決定」，授權人大常委會制定法律，包括但不限於港區國安法 的4類罪行，常委會可以根據實際需要，通過制定和修改法律等方式，進一步禁止其他嚴重危害國家安全的犯罪；並重申「決定」明確要求香港應盡早完成「基本法」規定維護國家安全的立法，即23條立法。

明報報導，全國人大常委譚耀宗接受查詢時稱，5•28「決定」有「兜底」安排，舉例倘香港為23條立法再次不成功，但又出現危害國安的犯罪行為，常委會就可以修改或制定有關法律。出席論壇的基本法委員會委員梁美芬稱，從多名京官的言論，反映中央仍認為香港的國安工作不夠全面，而今次是對國安工作提出了清晰的期望，如港府不做，中央不排除再出手。

港府律政司5日主辦「國安家好」香港國安法法律論壇，圖為嘉賓合影。（新華社）

據報導，民主黨 主席羅健熙回應稱，官員提及的內容與之前一段時間的事件，例如國家主席習近平在七一的說法、中央對特區官員的任命，以至港區國安法的執法，都是一脈相承用強硬態度，他相信這樣對香港的研判會持續一段時間，現在只是開始。

報導稱，張勇解讀人大5•28「決定」，當中第6條授權人大常委會就「建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制」制定相關法律，有3層含義，包括常委會可制定任何相關法律，包括但不限於港區國安法。他說，港區國安法規定的4類危害國安的犯罪，顯然不足以涵蓋在香港可能發生的危害國安行為及活動。

中央駐港國安公署署長鄭雁雄又提及2019年的反修例風波，指這不是民主思潮、自治呼聲，而是顛覆主權，指「黑暴」行為是毫無人道的反社會犯罪，只能鬥爭法辦，不能懷柔，別無他法。

梁美芬稱港府一直拖延23條立法，中央才要於去年緊急時間替香港立國安法，但23條法例涵蓋7罪行，國安法只覆蓋當中「3項半」，港府宜盡快自行立法，「今屆政府不想做，下屆都一定要做到」，否則中央不排除會再出手替香港立法。