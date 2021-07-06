華爾街日報：港修個資法 臉書、谷歌、推特等揚言撤離

Google等美國科技巨頭警告港府，若修改個資法，將撤出香港。（路透資料照片）

美國「華爾街日報」披露，包括臉書 （Facebook）、谷歌 （Google）及推特（Twitter）等美國科技業巨擘私下去函提醒香港 政府，若當局按計畫進行資料保護法修訂，他們可能停止在香港提供服務。報導表示，這項修法可能會讓科技公司的員工因網路上的惡意分享個人資訊，遭到相關的刑事調查或起訴。

香港政制及內地事務局5月提出「個人資料（私隱）條例」修訂案，以打擊「肉搜起底」行為。這類行為在2019年香港反送中示威運動期間盛行。報導指出，這些科技業巨擘和同業組成的產業團體致函香港政府表示，他們憂心香港打算修法解決「肉搜起底」，恐讓他們的員工因用戶的網路貼文，而面臨遭到犯罪調查或起訴的風險。

「肉搜起底」指的是未經允許，逕自在網路上公布他人個資，像是真實姓名、住家地址或工作地點。

據報導，這封日期為6月25日的信函，由設於新加坡的亞洲互聯網聯盟（Asia Internet Coalition）發出。這個聯盟由臉書、谷歌和推特等網路平台業者和主要科技公司組成。信中表示：「科技企業要避免遭受這些懲罰的唯一途徑，就是不要在香港進行投資和提供服務。」

此外，報導稱，該聯盟建議更明確界定違規範圍，還要求召開視像會議來討論情況。

另據明報報導，香港個人資料私隱專員公署確認收到聯盟的信件，個人資料私隱專員鍾麗玲指，「強烈反駁任何有關修例會影響外商在香港投資的說法」。公署又指，修例不會對言論自由產生任何影響。臉書、谷歌、推特則拒絕回應報導內容。

根據港府早前公布，建議修例將「起底」刑事化，違者最高罰款100萬港元（約12.87萬美元）及監禁5年。