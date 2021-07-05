我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

香港接種疫苗人數有上升趨勢 預計9月達50%

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港近日接種疫苗數字屢創單日新高，食物及衛生局局長陳肇始昨日在電台節目上表示，近日接種及預約接種新冠疫苗人數有上升趨勢，並預計到9月初，香港整體會有約50%人口接種，但仍不足夠建立免疫屏障，她重申，需要有超過70%人口接種疫苗，才可有條件逐步放寬社交距離措施。

文匯報報導，陳肇始表示，香港目前已接種超過390萬劑新冠疫苗，當中超過230萬人接種了第一劑，近日每日平均有五、六萬人接種疫苗，亦有超過3萬人預約接種，按這個進度推算，到8月底至9月初，香港整體接種率或會達50%甚至更多，但仍然不足以建立免疫屏障。

她續說，明白市民期盼港府進一步放寬防疫措施，惟要整體接種率達70%或以上會較穩妥，才可有條件逐步放寬社交距離措施。

香港昨日新增3宗新冠肺炎輸入個案，3名患者均由英國返港，全部帶有L452R變異病毒株。香港大學公共衛生學院進行的病毒基因分析，證實早前確診的油麻地紅茶館酒店兼職清潔女工感染Delta變種病毒，其基因排序與入住同一酒店的確診印尼外傭一致，相信清潔工是在酒店房內受病毒污染或感染，而衛生署衛生防護中心亦發現染疫印傭入住房間有兩個環境樣本對病毒呈陽性。食物及衛生局局長陳肇始昨晨在電台節目上表示，女清潔工目前情況穩定，不排除是清潔房間時吸入病毒微粒。

香港 疫苗 社交距離

上一則

港版國安法1周年 近11萬香港人遠走他鄉

下一則

滴滴出行下架 環時：不能讓巨頭比官方掌握更詳細數據

延伸閱讀

新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急

新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急
Delta變體傳播快+暑期旅遊高峰 打疫苗預防迫切

Delta變體傳播快+暑期旅遊高峰 打疫苗預防迫切
Delta肆虐 俄羅斯單日2.5萬例確診創半年新高

Delta肆虐 俄羅斯單日2.5萬例確診創半年新高
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

熱門新聞

山東艦甲板清洗引來衛星圍觀。(取材自微博)

衛星照曝山東艦甲板破損？中國網友還原事實

2021-07-02 20:40
視頻中的男子以肉身保護被打倒在地上的女子，該女子疑是她的小三。（視頻截圖）

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

2021-07-03 10:00
中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
南京大學現代生物研究院重磅官宣，國際生命科學領域頂尖學者、原美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）終身正教授帥克已全職加盟該院。（取材自觀察者網）

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

2021-07-03 08:00
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職