香港接種疫苗人數有上升趨勢 預計9月達50%

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 近日接種疫苗 數字屢創單日新高，食物及衛生局局長陳肇始昨日在電台節目上表示，近日接種及預約接種新冠疫苗人數有上升趨勢，並預計到9月初，香港整體會有約50%人口接種，但仍不足夠建立免疫屏障，她重申，需要有超過70%人口接種疫苗，才可有條件逐步放寬社交距離 措施。

文匯報報導，陳肇始表示，香港目前已接種超過390萬劑新冠疫苗，當中超過230萬人接種了第一劑，近日每日平均有五、六萬人接種疫苗，亦有超過3萬人預約接種，按這個進度推算，到8月底至9月初，香港整體接種率或會達50%甚至更多，但仍然不足以建立免疫屏障。

她續說，明白市民期盼港府進一步放寬防疫措施，惟要整體接種率達70%或以上會較穩妥，才可有條件逐步放寬社交距離措施。

香港昨日新增3宗新冠肺炎輸入個案，3名患者均由英國返港，全部帶有L452R變異病毒株。香港大學公共衛生學院進行的病毒基因分析，證實早前確診的油麻地紅茶館酒店兼職清潔女工感染Delta變種病毒，其基因排序與入住同一酒店的確診印尼外傭一致，相信清潔工是在酒店房內受病毒污染或感染，而衛生署衛生防護中心亦發現染疫印傭入住房間有兩個環境樣本對病毒呈陽性。食物及衛生局局長陳肇始昨晨在電台節目上表示，女清潔工目前情況穩定，不排除是清潔房間時吸入病毒微粒。