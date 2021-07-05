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香港支聯會捲政治風眼 2常委「個人理由」退出

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港區國安法下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四集會被禁，其五大綱領之一的「結束一黨專政」，早前更被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。骨幹成員葵青區議員梁國華、荃灣區議員趙恩來近日同稱因個人理由退出常委會。

香港01報導，支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自4月起出現退會潮，包括梁耀忠議員辦事處、公民黨黎志強議辦等。直至近月再有多人退出，包括正因民主派35+初選案被還柙的前區議員范國威、元朗區議會副主席麥業成等。日前亦有消息指，街工辦事處亦已退出支聯會，主席盧藝賢接受查詢時僅稱現時沒有任何回覆，稍後才作回應。

支聯會去年12月改選領導層，新一屆常委會由20人減至14人，主席李卓人當時表示，減少常委人數旨在精簡架構，提高支聯會決策效率，同時考慮到在國安法下擔任常委的風險增加，倘若支聯會出現問題，也有人可以站出來承擔常委工作。

另據明報報導，趙恩來表示上月退出常委會，解釋因個人理由，「不便公開高調講」；梁國華則表示，上月30日退出常委會，稱是個人決定，無特別原因。目前支聯會尚餘12名常委，主席李卓人及兩名副主席何俊仁、鄒幸彤目前均在獄中。原來14名常委中，共有8人涉及去年維園六四未經批准集結案，包括今次退出常委的趙恩來及梁國華。

據報導，趙恩來2014年起擔任支聯會常委超過6年；梁國華的資歷更深，自1991年起擔任常委，其妻亦是支聯會的多年義工。梁曾表示要在六四平反後才結婚，後經支聯會創會主席司徒華勸說而成婚。

報導稱，對於支聯會會否解散，祕書蔡耀昌稱，祕書蔡耀昌表示該會以群體協作方式運作，常委退出未構成實質影響，該會依然正常運作。

報導指，全國僑聯副主席盧文端上月初撰文，稱在港區國安法之下，支聯會只有解散或取締兩個選擇，形容這是「必須做的事，只是什麼時間做的問題」。

六四 香港 港區國安法

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