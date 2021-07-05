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港府：盡速立法 管假新聞 記協：執法不公 有目共睹

香港新聞組／香港5日電
香港政務司司長李家超稱會盡快立法規管假資訊及假新聞。（中通社）
香港政務司司長李家超稱會盡快立法規管假資訊及假新聞。（中通社）

香港政務司司長李家超昨在無線節目上透露，港府正研究規管假新聞、假資訊，暫未有時間表，但「絕對要」、「盡快做」立法規管假資訊及新聞。

立場新聞報導，李家超在節目中形容，刺警案是「企圖謀殺」，暫時調查發現案件是一人行動，但會調查疑犯的思想激化原因，背後是否有人煽動等。他稱今次的對象是警員，下次可能是其他市民，強調社會應共同譴責、防範恐怖襲擊在香港擴散。

據報導，近日有市民到案發地點獻花悼念，李家超批評做法是鼓吹、美化暴力行為，等於告訴他人繼續去進行「恐怖活動、襲擊」，又稱煽動「恐怖活動」更是違反國安法。主持追問，是否獻花亦屬違法，李家超則稱，不應只看是否違法，社會的道德是當有人做錯事，應該要直斥其非。

李家超透露，港府正研究規管假新聞、假資訊，目前正參考普通法國家的法規，考慮移除假資訊、抑或直接刑事對於網媒會否被規管，他則稱目前持開放態度，但港府針對並非平台而是內容本身，立法要「無過亦無不及」。

另據明報報導，李家超稱會盡快立法規管假資訊及假新聞，正做法律研究。民主黨質疑為何警方短時間就定斷死者是受失實資訊影響，「不是一發生（悲劇），就賴落去一件事度」，「會否對港府不利或不想公眾知的事，就被人指是假新聞？」記者協會憂立法將影響新聞自由。

香港記者協會主席陳朗昇認為，港府不止借助本案推動立法規管假新聞，過往亦屢藉反修例案件提及要立法。他相信在目前政治氣氛下無人可阻止立法，但促請港府思考清楚，「你就話要拉要鎖，目的、結果就係執法機構說了算」。有指疑兇留下遺書批評警方包庇罪犯、沒受制衡，他說反對暴力及私刑，但自2019年6月起對執法不公的問題「有目共睹」，呼籲港府好好處理問題。

民建聯立法會議員葛珮帆稱必須立法嚴管煽動資訊，她會在立法會上提出討論。香港中華總商會表示，必須壓制所有網上煽動、教唆和美化暴力的行為，避免香港整體社會以至下一代受到傷害。

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