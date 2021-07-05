香港2網民涉煽動殺警被捕 兩人社交媒體發言沒直接關連

港警國安處接手調查1日在銅鑼灣發生的一宗企圖謀殺及自殺案。圖為崇光百貨外發生刺警案後，警方連日派員駐守，多次截查市民。（Getty Images）

香港 銅鑼灣7月1日夜刺警案，保安當局宣布由警察 國安處接手調查，警方拘捕一男一女指控其涉嫌在社交媒體上煽惑他人謀殺等罪名，港府政務司長李家超宣布當局著手研究規管假新聞假資訊。據悉，被捕男女分別在Telegram及連登討論區發布涉殺警及縱火 的帖文。

1日晚10時許，名為梁健輝的男子在銅鑼灣崇光百貨外，用刀刺傷一名警員，隨後以刀自插心臟。梁健輝送院證實死亡，警員受傷留院。初步調查梁留有多封遺書，表明會殺警後自殺，事件引起香港社會震動。

香港警方4日宣布，拘捕一名20歲女子及一名26歲男子，指他們2日在不同的網路社交平台上，分別發表「煽惑他人殺害警員」及「在警方建築物縱火」的言論，涉嫌煽惑他人謀殺、縱火及觸犯煽動意圖罪。

香港警察網路安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信說，目前未有跡象顯示兩名被捕人士有直接關聯，仍處於調查階段，不便透露案情。

香港警務處處長蕭澤頤說，警方國安處已接手調查1日在銅鑼灣發生的一宗企圖謀殺及自殺案，調查方向包括兇手有否同黨，是否被煽動而犯案，幕後是否有人支持或操控等，港警會繼續調查有否其他人觸犯同樣罪行，不排除未來有更多人被捕。

香港新聞組／香港5日電

明報引述文匯報前日點名31名民主派人士或組織在網上的言論，指他們「造謠、轉移視線或煽動市民仇恨港府」、「在社交平台展示撐暴立場」等。觀塘區議員王偉麟被該報點名，指他稱襲警者為「英雄」是「美化、鼓吹暴力」。王接受查詢時稱，警方引用國安法拉人無邏輯，「無話擔唔擔心」。

據報導，王偉麟在帖文稱，「他們害怕的，就是有這種『英雄』出現」。王當天出帖文後不久即刪帖。王回應稱，帖文內容「中性」，與警方稱不應「英雄化」事件一致。他批評港府若以為「網上講兩句就煽動到，係侮辱港人」。熱血公民立法會議員鄭松泰稱襲警者「留埋遺書決志」，亦被文匯報指是「美化、鼓吹暴力」。

離島區議員梁國豪被文匯報指說「Respect（尊重）」襲警者是「展示撐暴立場」。報導引述梁稱，「所有流血事件都無人想發生」，他是希望中央和特區港府明白用高壓打壓，新聞、集會自由被損害，「逼到人做呢件事」。會否擔心因帖文牽涉國安法罪行，他反問：「如果咁都受牽連，日後會否表達不支持港府就會被捕？」