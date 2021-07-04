港刺警案延燒 李家超：獻花悼兇嫌 恐觸國安法

香港1日晚發生刺警兇嫌自殘身亡，連日陸續有民眾持花到現場悼念兇嫌。（美聯社）

香港 男子梁健輝1日持刀刺傷警員後自殺身亡，受傷警員昨日轉為穩定。政務司長李家超昨日表示，看到有人在網上鼓吹支持涉嫌企圖謀殺警員的兇手，包括悼念和獻花。他認為這「無疑繼續鼓吹破壞」，威脅香港安全和秩序，並稱任何人鼓吹或煽動恐怖活動，可能觸犯「港區國安法 」。保安局局長鄧炳強及一眾紀律部隊首長紀律部隊首長昨日也嚴厲譴責兇徒恐怖襲擊，及把兇徒英雄化的行徑。

明報報導，李家超昨日發表上任政務司長後首篇網誌，指本土恐怖主義產生，往往是因為有人煽動仇恨、挑撥分化，並美化或正義化這些恐怖主義行為；他看到有人在網上鼓吹支持涉案兇手，用不同方式美化、認同甚至鼓勵這些恐怖行為，「包括所謂悼念、獻花等」。他警告，任何人鼓吹或煽動恐怖活動，更可能觸犯國安法下的恐怖活動罪，是極嚴重罪行。

保安局長鄧炳強昨日亦說，留意到網上有人企圖英雄化該兇徒，稱其為「烈士」，他譴責有關人等美化恐怖主義。他強調，保安局、警方、保安局轄下的紀律部隊及政府各部門，一定會攜手打擊這些恐怖活動及鼓吹恐怖活動的人。

不少人形容死者為「烈士」或稱敬佩其行為，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀說，若純粹評論不會構成煽動罪行，相信李家超及鄧炳強是指有犯罪意圖、有計畫煽動他人行動。但她亦提到《刑事罪行條例》第九、十條分別提及煽動意圖及罪行，認為若刻意引起仇恨政府、仇警，便有可能違法。

此外，大公報昨點名指多名民主派區議員有「煽動性留言」，當中元朗區議員林進帖文提及「當一個人連生命都可以放棄，希望大家可以比返（畀番）一點尊重」。

據報導，對於鄧炳強稱鼓吹暴力涉犯法，林進稱現時只要行為、言論不合政府心意，都會被扣上煽惑等帽子，但冀在有限框框下做可做的事，希望達至平衡、不欲自我噤聲，「有生命離開了，那人所用的方式你可以不認同，但要思考背後的原因……如不想再發生，要思考如何改善現况」。至於會否憂慮法律風險，林進說已非首度被官媒點名，「無憂慮可言」。