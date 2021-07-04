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陳振聰獲龔如心30億元 一度擁房產市值10億 賣剩2棟樓

香港新聞組／香港4日電
香港華懋集團前主席龔如心(前)。（中新社資料照片）
香港華懋集團前主席龔如心(前)。（中新社資料照片）

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年被裁定偽造遺囑罪成入獄，7月3日刑滿出獄。

香港01報導，獲得龔如心給予約30億港元（約3.88億美元）的陳振聰，一度擁有市值達10億元的物業，分布山頂、半山、大型私人屋苑，現在只剩兩個於90年代初，偕妻子譚妙清聯名購入的將軍澳私樓單位，惟譚2018年要求「分樓」，通知獄中的陳振聰，將長命契業權改為「分權共有」，即轉為一人一半業權。

據土地註冊處文件，陳振聰家族自1993年投資物業單位，高峰曾擁有8個單位，包括位於中半山的豪宅如楠樺居、威豪閣；亦有較「平民」的藍田麗港城、鴨脷洲海怡半島、北角寶馬花園。

不過，他分別於2008至2013年，即遺產官司纏身期間，套現上述屋苑單位，單單在中半山楠樺居的買賣已獲利逾3億港元，所有買賣獲利近4億港元。

然而，據報導，陳振聰與原配妻子譚妙清90年代初，以低價60多萬港元購入兩個位於將軍澳富麗花園頂層的相連單位，兩人現仍持有。該兩個單位均屬連天台的特色單位，總市值達2200萬港元，而兩單位一直沒有按揭，換句話，計及陳振聰的一半業權，現時陳仍有逾千萬港元的物業。

惟據土地註冊處文件，兩個單位原本由陳譚兩人聯名「長命契」（Joint Tenant）持有，譚妙清2018年6月卻簽署「分割業權通知書」（Notice of severance），即俗稱「分樓契」，將業權改為「分權共有」（Tenants in common）。

報導說，據當年遺產聆訊，陳振聰1992年搭上龔如心，靠挖風水洞等手段親近龔，庭上更披露多條二人尺度頗大的調情片段，陳稱二人相識幾個月便發展親密關係，龔暱稱他做「老公公」；差不多每次見面，龔都會給他數以萬計「打賞」，多年來陳在龔身上共獲約30億港元。

報導稱，即使陳振聰終敗訴，更遭刑事檢控至定罪，惟他入獄後繼續「申冤」，曾向傳媒發信堅持爭產案有疑點，並向內地福建省廈門市思明區人民法院提出訴訟，控告共8間公司，包括華懋慈善基金、華懋集團及旗下兩間公司。

去年華懋慈善基金有限公司要求法院頒令陳振聰破產，指他仍拖欠2800萬港元訴訟的費用。 有報導指陳振聰打算出獄後出書，講及自已與龔如心之間的軼事。

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