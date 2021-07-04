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香港本地零確診 專家：中港澳通關近了

香港新聞組／香港4日電
受新冠疫情影響，香港與內地至今仍未能恢復通關。（取材自北京日報）
受新冠疫情影響，香港與內地至今仍未能恢復通關。（取材自北京日報）

香港昨日新增一宗新冠肺炎確診個案，屬輸入病例，本地再次「零確診」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港已接近有條件與內地及澳門通關，但目前需要調查清楚近日出現的三宗個案，包括感染L452R變異病毒株的檢疫酒店清潔女工和27歲機場男地勤，以及抵達英國後確診的一對母子，以了解他們如何受到感染，以及有否令香港社區出現傳播。

文匯報報導，昨日新增的輸入個案，患者是一名39歲男子，本身並無病徵，上月29日搭乘大韓航空KE607航班由韓國回港，並入住紅磡香港嘉里酒店隔離檢疫，期間的樣本呈陽性，但未有驗出變種病毒株。患者今年4月8日曾在香港接種一劑復必泰疫苗，但暫未知有否接種第二劑疫苗。另外，昨日有少於5宗初步確診個案。

至於前日確診的41歲女清潔工，其一對就讀中學的子女仍未有病毒檢測結果，也未發現其他密切接觸者確診，至於患者工作的油麻地紅茶館酒店抽取的44個環境樣本，仍未有檢驗結果。患者居住的香港仔利港中心，居民今日要接受第二次強制檢測。

許樹昌昨晨在電台節目表示，香港近期疫情緩和，已接近有條件與其他地方通關，但仍需要釐清近日3宗確診個案，「即係41歲清潔工有否受感染、她有否將病毒傳到社區；第二就是27歲地勤，他除感染大埔一名同事外，（變種病毒）有否散到社區；第三是一對母子早前到英國後確診，究竟他們是在香港受感染，還是去到當地受感染？」

他指出，新加坡最近計畫放棄疫情「清零」目標，他相信新加坡政府是透過接種率以建立防疫屏障，避免社區出現大型爆發，但認為香港難以跟隨，否則就不能與內地通關，「內地是要求香港『清零』，所以香港不能跟從新加坡的策略。」

香港 新加坡 變種病毒

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