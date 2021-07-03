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七一向禮賓府擲燃燒彈 24歲無業男被拘

香港新聞組／香港3日電
香港特首林鄭月娥的官邸禮賓府1日凌晨被人扔擲土製燃燒彈。（本報資料照片）
香港特首林鄭月娥的官邸禮賓府1日凌晨被人扔擲土製燃燒彈。（本報資料照片）

香港特首林鄭月娥的官邸禮賓府1日凌晨被人扔擲土製燃燒彈，禮賓府近圍欄的小斜坡草披地發生爆炸和火警，爆炸品處理課人員現場發現六罐氣罐和四瓶助燃劑，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）經深入調查後閃電破案，昨天已在馬鞍山拘捕一名24歲無業男子，懷疑其與案件有關，嫌犯已被扣留偵查。

大公報報導，被捕男子姓王（24歲），報稱無業，涉嫌「縱火」罪，現正被警方扣查。警方正檢查其電腦、手機和網上活動等，調查有關燃燒彈的詳情。

據報導，O記署理總警司何振東表示，案發在1日凌晨2時許，有人向禮賓府附近下亞釐畢道斜坡投擲易燃物品，引起爆炸和火警，保安人員馬上將火勢撲滅，幸無人受傷。EOD及消防員到場處理，檢獲包括六罐打邊爐用的石油氣及四罐助燃劑，相信疑犯將該10罐易燃物組合成土製燃燒彈，警方其後檢走證物作進一步化驗。

探員經調查後，2日在馬鞍山拘捕一名男子，涉嫌與案有關。

何振東指，這次案情非常嚴重，如土製燃燒彈投擲在人煙稠密的地方，造成的傷亡將不堪設想，警方現正對案件作出深入調查，疑犯犯案動機是調查主要項目。至於禮賓府保安方面，何表示警方不時會對保安措施作出覆核，以應對不同情況。

何強調，縱火屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第63條，一經定罪，可判處終身監禁。

香港 縱火 石油

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