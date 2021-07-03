港男七一刺警 遺書批國安法影響自由 港府定調本土恐襲

一名港警1日深夜在銅鑼灣街頭遭刺傷後，警方圍起封鎖線調查並拍照。（路透）

7月1日深夜一名50歲男子持刀刺傷一名正在執勤的警員，再刺向自己胸口自殺身亡。港府譴責，形容這是「孤狼式的本土恐怖襲擊」。消息稱，凶嫌沒有同黨，行凶前寫下遺書，提及對社會的不滿，包括認為警方「包庇罪犯」、沒受到制衡，批評警方的「暴行」，又認為「港區國安法」實施後「無自由」。

綜合港媒報導，香港 警方表示，受傷的警員28歲，他左背中刀深達十公分，肺部被刺穿，經五小時手術後，早情况由危殆轉為嚴重，目前仍在加護病房（ICU）觀察。對於有警員受襲，據悉警方行動部隨即下達指示，要求警員巡邏時不少於4人一組，並加強留意身邊情况；警員亦可選擇穿戰術背心，加強防護。昨午在灣仔警察 總部一帶所見，保安明顯加強，不時截查市民。

香港警方搜查後發現，凶嫌梁健輝未婚，並無精神病及犯罪紀錄，與父母同住。消息稱，梁沒有同黨。警方在他身上找到一張USB記憶卡，裡面有遺書交代行凶原因，內文帶有批評警方的字句，以及質疑香港國安法實施後影響市民自由的看法。

據報導，香港特首林鄭月娥表示，對於有人持刀在銅鑼灣鬧市襲擊一名執勤警員，使得警員嚴重受傷，她予以強烈譴責。她說，這種行為明顯衝著社會的穩定而來，也罔顧法紀，令人非常遺憾，警方會調查其背後是否與組織有關。香港政務司司長李家超和保安局局長鄧炳強也譴責襲警行為，鄧炳強說，他們過去已提出要慎防「孤狼式的本土恐怖襲擊」，現在不幸發生了。

消息傳出後，網上有人悼念企圖殺警及後自殘導致身亡的梁健輝，並稱呼該他為「烈士」、「勇者」；也有不少市民帶白色鮮花到事發現場悼念梁健輝，現場從早到晚有警員駐守，部分獻花人被指違反限聚令被票控，有巿民與警方爭執推撞，被鎖上手銬押上警車。

明報報導，有學者認為反修例事件至今民怨如洪水 ，港府從未疏導，事件是社會壓迫令人窒息下帶來的悲劇。