「50年不變」進入下半程 香港難躺平

香港跨入「50年上半程」的最後一年之際，種種現象表明，香港難以「躺平」。圖為住宅林立的港島。 （中新社資料照片）

中國 大陸的「躺平主義」，近期傳入香港 ，不少專欄作者都津津樂道，把香港年輕人以至各色香港人都納入「躺平」的前景探討中。但香港跨入「50年上半程」的最後一年之際，種種現象表明，香港難以「躺平」。

香港有位社會學者前輩周永新，2006年應用日本學者大前研一的「M型社會」理論提出香港正面對M型社會的危機。香港那時的M型社會危機，其實就是初級階段的「躺平」。按周永新當時的研究，香港中等收入人士，開始發覺晉升機會已大不如前，工作到了死胡同，能做和要做的只是避免自己向下流動。這種人生觀，近似今天中國年輕人的「躺平」。

「躺平」一詞，有不同的詮釋，在大陸的「躺平主義」引入香港後，還有人有種觀點說香港社會未來可能進入「躺平」的階段。

香港人按鄧小平說的「50年不變」，視今天為這50年的上半身，過了這年就進入下半截。香港回歸前夕，港官的口頭禪是「明天會更好」，這兩天香港官員熱心講的話是「重新出發」，剛升上政務司長就署理特首的李家超，更說「現在社會及政治局面恢復穩定，香港絕對有條件從低谷中反彈」。

然而7月1日、2日一連兩天，好多事都在說香港沒法「躺平」。1日凌晨，就有人向林鄭月娥住的禮賓府扔可燃氣體物件，還引起小小的火警。2日上午，警方又說1日晚先後有禮賓府和大陸駐港的中聯辦，接報有炸彈，警方經搜索後未有發現，案件列炸彈嚇詐。

比燃燒物和炸彈嚇詐更令人驚悚的是1日深夜的刺警案。現在證實，這名男子並無精神病及犯罪紀錄。這一悲劇震動香港，保安當局先稱之為恐襲，再說是孤狼，最後叫完整的說法是「孤狼式本土恐怖襲擊」，這已顯示香港人和香港社會難以「躺平」。

周永新教授有個最新斷言，說：「港人連躺平、小確幸、慵懶生活的奢侈也沒有」。他說他擔心的是不少港人早已失去對前景的盼望。

當然，也有人在社交媒體上說，不少香港人選擇了另一種「躺平」，那就是移民 離港。就在七一前後這幾天，社交媒體上太多的香港機場的淚眼婆娑，數字顯示，移民開始成潮，但有人走有人留，香港和香港人又真會因之而「躺平」嗎？