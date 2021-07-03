女清潔工確診…港檢疫酒店消毒僅9分鐘

港油麻地紅茶館酒店一清潔員確診新冠肺炎，衛生署衛生防護中心人員及專家2日到該檢疫酒店瞭解情況。圖為衛生署衛生防護中心人員到酒店瞭解情況後離開。 （中新社）

香港 一名在油麻地紅茶館檢疫酒店工作的清潔女工確診罹新冠肺炎，並帶有L452R變種病毒 ，雖然她入院後病毒及抗體檢測 均呈陰性，但衞生防護中心暫仍列作不明源頭本地個案處理，並懷疑患者染疫與她曾執房的確診房客有關，將進行基因分析，如證實相關才改列為與輸入個案相關病例。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日視察該酒店時發現，外判清潔公司消毒該房不足10分鐘，有違消毒指引，以致無法破壞病毒核酸，其後女工進入房間執房時，可能揚起病毒微粒並吸入。衞生署將嚴肅跟進涉事清潔承辦商的處分問題。

文匯報報導，昨日香港新增11宗確診個案，唯一的本地個案是41歲女清潔工（個案11937），無病徵，在檢疫酒店油麻地紅茶館工作。

她上月30日曾到該酒店的503號房間，而一名確診的印尼女傭（個案11920）曾於上月入住該房間，並於上月27日發病入院。

酒店承辦商立高服務有限公司遂到503號房間進行消毒，之後該名清潔女工到該房間執房，並到油麻地鴉打街流動採樣站完成定期檢測，發現病毒CT值逾30，病毒量低。

據報導，袁國勇及多個政府部門人員昨日視察涉事的紅茶館酒店。袁國勇表示，清潔承辦商對503號房間做消毒的時間不足10分鐘，他說：「他們消毒時間不夠10分鐘，只有9分鐘。大家知道，就算你用1比99、1比49消毒藥水，或所謂的漂白水，過水後起碼需要15分鐘至30分鐘，消毒才算完成。」而且該公司使用的季銨化合物不能破壞病毒的RNA核酸，不足以殺滅新冠病毒，屬於未遵從政府消毒指引，估計女工是在執房時例如更換被單期間，揚起病毒微粒並吸入。

報導說，女工入院後曾進行兩次病毒檢測，結果均呈陰性，抗體測試亦呈陰性。袁國勇猜測有兩個可能性，一是女工吸入病毒微粒時，病毒已死，所以僅有少量病毒被檢測到；亦可能是部分吸入病毒仍存活，病人正處於潛伏期，令病毒量不穩定。