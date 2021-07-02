我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

港七一見血 男子刺傷警自戕亡 整天不平靜 至少逮19人

香港特派員李春／香港2日電
7月1日中共建黨百年大慶當天，香港街頭依然不平靜，晚間並傳出有員警遭人持刀襲擊。（取材自香港警察臉書）
7月1日中共建黨百年大慶當天，香港街頭依然不平靜，晚間並傳出有員警遭人持刀襲擊。（取材自香港警察臉書）

香港七一白天不平靜，晚上見血。凌晨有人向特首辦所在的禮賓府投擲易燃物引起火警，清晨警方設置路障截查車輛行人，午後警方局部封鎖維多利亞公園，在鬧市旺角和銅鑼灣包圍民間組織的街站、拘捕十多名民眾。晚10時許一名警察在銅鑼灣報稱被一男子用刀襲擊，警受傷倒地，男子用刀自插心臟傷重不治。香港警方在港九各區拘至少拘捕19人，指控他們涉藏仿製槍械等。

7月1日民間團體發起的遊行被禁，港警仍高度緊張，在全港部署逾萬警力。昨天凌晨，有人向禮賓府投擲多瓶易燃物，並引起火警，港警譴責違法行為。

清晨約5時起，港警在多區主要道路設置路障，截查車輛。香港仍有民間團體昨堅持示威，香港社民連四名成員，包括主席黃浩銘、成員曾健成等，一早由灣仔修頓中心出發，遊行到會展附近的萬麗海景酒店。他們拉起寫有「釋放所有政治犯」的橫額，並喊口號。警方搜查這些人士隨身物品，數十名警員在場戒備。

港警昨中午起局部封閉維園，亦在灣仔、銅鑼灣一帶加強警力。在鬧市銅鑼灣，警方圍封行車路，人稱王婆婆的王鳳瑤帶同英國旗出現，被警員包圍帶走。香港警方在銅鑼灣至少拘捕三人。

晚上10時許，一名警察在銅鑼灣崇光百貨公司對面，報稱被人用刀襲擊受傷倒地，警員證實肩胛骨下受傷，送往瑪麗醫院治理。同場一名穿黑色衫的疑犯受傷倒地，送往律敦治醫院，期間警員要不斷為他做CPR。據稱疑兇男子50歲，是用刀自插心臟後倒地，網上傳出短片，地上大片鮮血，男子已經昏迷。警務處長蕭澤頤到場了解情況。

香港警方昨天在港九各區拘至少拘捕19人，指控他們涉藏仿製槍械等。其中在黃大仙區，有人涉嫌侮辱國旗被捕；在天后，有名27歲男子被發現藏有一把可摺疊成卡片大小的利刀，被指涉嫌持有攻擊性武器被捕；在銅鑼灣亦有一名男子因為藏有仿製槍械被捕。另有一男二女未理會警方警告，被指擾亂公眾秩序的行為，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中有人涉嫌未出示身分證明文件。

1日晚將近10時，香港一名員警遭人施襲，左背嚴重受傷。（取材自香港警察臉書）
1日晚將近10時，香港一名員警遭人施襲，左背嚴重受傷。（取材自香港警察臉書）

香港 遊行 警察

上一則

公鼠懷孕引發倫理爭議 作者急撤稿：在人類不可行

下一則

離開媽媽難求生 1歲雪豹雨中獲救 飼養1年後野放

延伸閱讀

南加210公路槍擊案 疑是路怒 一人被捕

南加210公路槍擊案 疑是路怒 一人被捕
部分港人7/1依然上街抗爭 1警晚間遭人持刀襲擊

部分港人7/1依然上街抗爭 1警晚間遭人持刀襲擊
七一前夕 港支聯會副主席再被捕

七一前夕 港支聯會副主席再被捕
疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗

疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗

熱門新聞

中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

2021-07-01 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕