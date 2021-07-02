港七一見血 男子刺傷警自戕亡 整天不平靜 至少逮19人

7月1日中共建黨百年大慶當天，香港街頭依然不平靜，晚間並傳出有員警遭人持刀襲擊。（取材自香港警察臉書）

香港 七一白天不平靜，晚上見血。凌晨有人向特首辦所在的禮賓府投擲易燃物引起火警，清晨警方設置路障截查車輛行人，午後警方局部封鎖維多利亞公園，在鬧市旺角和銅鑼灣包圍民間組織的街站、拘捕十多名民眾。晚10時許一名警察 在銅鑼灣報稱被一男子用刀襲擊，警受傷倒地，男子用刀自插心臟傷重不治。香港警方在港九各區拘至少拘捕19人，指控他們涉藏仿製槍械等。

7月1日民間團體發起的遊行 被禁，港警仍高度緊張，在全港部署逾萬警力。昨天凌晨，有人向禮賓府投擲多瓶易燃物，並引起火警，港警譴責違法行為。

清晨約5時起，港警在多區主要道路設置路障，截查車輛。香港仍有民間團體昨堅持示威，香港社民連四名成員，包括主席黃浩銘、成員曾健成等，一早由灣仔修頓中心出發，遊行到會展附近的萬麗海景酒店。他們拉起寫有「釋放所有政治犯」的橫額，並喊口號。警方搜查這些人士隨身物品，數十名警員在場戒備。

港警昨中午起局部封閉維園，亦在灣仔、銅鑼灣一帶加強警力。在鬧市銅鑼灣，警方圍封行車路，人稱王婆婆的王鳳瑤帶同英國旗出現，被警員包圍帶走。香港警方在銅鑼灣至少拘捕三人。

晚上10時許，一名警察在銅鑼灣崇光百貨公司對面，報稱被人用刀襲擊受傷倒地，警員證實肩胛骨下受傷，送往瑪麗醫院治理。同場一名穿黑色衫的疑犯受傷倒地，送往律敦治醫院，期間警員要不斷為他做CPR。據稱疑兇男子50歲，是用刀自插心臟後倒地，網上傳出短片，地上大片鮮血，男子已經昏迷。警務處長蕭澤頤到場了解情況。

香港警方昨天在港九各區拘至少拘捕19人，指控他們涉藏仿製槍械等。其中在黃大仙區，有人涉嫌侮辱國旗被捕；在天后，有名27歲男子被發現藏有一把可摺疊成卡片大小的利刀，被指涉嫌持有攻擊性武器被捕；在銅鑼灣亦有一名男子因為藏有仿製槍械被捕。另有一男二女未理會警方警告，被指擾亂公眾秩序的行為，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，其中有人涉嫌未出示身分證明文件。