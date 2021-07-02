我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57.7%成人 完全接種疫苗

台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

北歐4報轟中共打擊港新聞自由 稱「無法再袖手旁觀」

香港新聞組／香港2日電

北歐四大報昨天在頭版刊登聯名社論，譴責昨天慶祝建黨百年的中國共產黨政權打擊香港獨立媒體，同時也承諾將加強報導香港情勢。

中央社引述法新社報導，挪威「晚郵報」（Aftenposten）、瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）、芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）和丹麥「政治報」（Politiken）的總編輯，對中國發表聯名公開信。

信中寫道：「已經夠了。中國逐漸將香港新聞自由的空氣吸走，全世界無法再袖手旁觀。」他們還承諾，「我們的報紙將以甚至更密集的篇幅報導香港令人驚駭的發展。」

支持民主的香港「蘋果日報」6月因港區國安法規定而資產遭到凍結，被迫停刊；數名報社高層也因報紙刊登的一系列文章而遭到逮捕。

儘管香港的領導人一年來一再發言保證香港自由仍受保障，但在嚴苛的港區國安法施行下，表達某些政治觀點屬於違法，最重可判處無期徒刑。

北歐四大報的總編輯在公開信中表示：「我們一邊觀察，同時也越來越擔憂，因為我們的職業，也就是自由、獨立和批判的新聞報導，正遭到定罪。」

聯名社論還指出，在蘋果日報關門前，中共政權已將香港電台納入當局控制，並給予香港警察新的網路審查權。

北歐國家在無國界記者組織（Reporters Without Borders ）的世界新聞自由度排名往往名列前茅，近年來也數度與中國當局起摩擦。包括挪威因2010年諾貝爾和平獎頒發給中國異議人士劉曉波，而與中國外交關係凍結6年；瑞典也因擁有中國和瑞典籍的出版家桂民海在中國遭入罪監禁，而與北京關係緊張。

香港 中國 瑞典

上一則

七一涉分發煽動刊物 旺角11人被拘捕

下一則

國安法周年 港再現移民潮 規模可比九七主權轉移

延伸閱讀

部分港人7/1依然上街抗爭 1警晚間遭人持刀襲擊

部分港人7/1依然上街抗爭 1警晚間遭人持刀襲擊
疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗

疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗
壹傳媒7/1停止運作 杏林覺醒解散

壹傳媒7/1停止運作 杏林覺醒解散

港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機

港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機

熱門新聞

中共1日在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，除中共總書記習近平（前排左4）、中國國務院總理李克強（前排左）等現任政治局常委外，前任領導人胡錦濤 （前排左5）也出席慶祝活動。(路透)

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

2021-06-30 22:00
中國1美分口罩，被指逼得美國製造商無路可走。圖為中國南昌一家工廠的工人正在生產口罩。( Getty Images)

日媒：中國1美分口罩 逼得美國製造商無路可走

2021-06-29 21:20
英國衛生大臣韓考克擁吻女助理的照片曝光後，被迫辭職。（取材自觀察者網）

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

2021-06-27 20:52
中共將迎來建黨一百周年。(路透)

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

2021-06-27 10:58
香港警方27日晚間以涉及國家安全的罪嫌，在機場逮捕香港「蘋果日報」的前資深編輯馮偉光。圖為站在香港蘋果日報外的港警。(美聯社資料照)

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

2021-06-27 15:47
72歲梁姓老翁與妻兒。（取材自微博）

窮漢娶嫩妻21年生15娃 被酸「瘋狂播種」鄰求壯陽祕方

2021-07-01 10:00

精彩推薦

超人氣

更多 >
電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命
疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘
川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首
紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創

紐約法拉盛最大停車場關閉 復甦受創
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕