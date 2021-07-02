北歐4報轟中共打擊港新聞自由 稱「無法再袖手旁觀」

北歐四大報昨天在頭版刊登聯名社論，譴責昨天慶祝建黨百年的中國 共產黨政權打擊香港 獨立媒體，同時也承諾將加強報導香港情勢。

中央社引述法新社報導，挪威「晚郵報」（Aftenposten）、瑞典 「每日新聞」（Dagens Nyheter）、芬蘭「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）和丹麥「政治報」（Politiken）的總編輯，對中國發表聯名公開信。

信中寫道：「已經夠了。中國逐漸將香港新聞自由的空氣吸走，全世界無法再袖手旁觀。」他們還承諾，「我們的報紙將以甚至更密集的篇幅報導香港令人驚駭的發展。」

支持民主的香港「蘋果日報」6月因港區國安法規定而資產遭到凍結，被迫停刊；數名報社高層也因報紙刊登的一系列文章而遭到逮捕。

儘管香港的領導人一年來一再發言保證香港自由仍受保障，但在嚴苛的港區國安法施行下，表達某些政治觀點屬於違法，最重可判處無期徒刑。

北歐四大報的總編輯在公開信中表示：「我們一邊觀察，同時也越來越擔憂，因為我們的職業，也就是自由、獨立和批判的新聞報導，正遭到定罪。」

聯名社論還指出，在蘋果日報關門前，中共政權已將香港電台納入當局控制，並給予香港警察新的網路審查權。

北歐國家在無國界記者組織（Reporters Without Borders ）的世界新聞自由度排名往往名列前茅，近年來也數度與中國當局起摩擦。包括挪威因2010年諾貝爾和平獎頒發給中國異議人士劉曉波，而與中國外交關係凍結6年；瑞典也因擁有中國和瑞典籍的出版家桂民海在中國遭入罪監禁，而與北京關係緊張。