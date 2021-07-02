國安法周年 港再現移民潮 規模可比九七主權轉移

7月1日是「港區國安法」生效滿一年，同時也是中共建黨百年的日子，圖為香港民眾在添馬公園紅色五角星燈飾前拍照留念。（中通社）

「港區國安法 」實施昨天踏入一周年，短短一年內，當局嚴格執法」。面對香港 政局轉變，香港出現新一波較為明顯的移民 潮，可與早年由香港主權轉移及北京「八九」民運觸發的政治移民潮相提並論。

中央社報導，去年7月1日「港區國安法」開始實施，一個月之後，警方搜查蘋果日報大樓並拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等多人，指他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

在歷經近兩年的動盪後，香港當局1日一如既往在灣仔會議展覽中心舉辦慶祝主權轉移的升旗儀式和酒會，場外只有少數幾名示威者，是當局近18年來首次在沒有大型示威及暴力衝擊壓力下舉行相關活動。

據報導，國際特赦組織近日指出，過去一年，「港區國安法」讓香港迅速走上成為「警察政府」的道路，導致香港出現人權緊急狀況。

在國際社會憂慮香港各種自由受到侵蝕之際，香港研究協會上月訪問了1247人，當中有34%認為國安法對其權利和自由有負面影響，29%則表示有正面影響，另有31%表示沒有影響，後兩者加起來有6成，似乎反映出問題的另一面。

無論是正面或負面多一些，面對香港政局的轉變，部分泛民支持者確實以選擇移民來表達不滿。

根據香港民意研究所去年8月進行的調查，受訪的650人中，20%表示有意即時移民。

在上述調查之前的6月，香港明報也曾委託中文大學傳播與民意調查中心進行相關調查，訪問了815人，結果有37.2%受訪者考慮移民。

同一項調查指出，63.5%受訪者擔心「港區國安法」會侵害香港公民權利和自由，63.7%表示國安法會破壞香港國際金融中心地位。

報導說，目前的公開資料難以找到近期港人移民的確實數字，但相信外界都認同，當前的變局令香港出現新一波較為明顯的移民潮。

「港區國安法」的實施除了直接衝擊泛民外，也有外商表示憂慮。

綜合本地媒體的報導，香港美國商會5月公布的調查結果發現，商會超過40%成員計畫或正在考慮離開香港，其中多數成員指出，對「港區國安法」的疑慮為原因之一。

不過，對於港府而言，制定國安法和完善選舉制度令香港恢復社會和政治穩定，更有利於投資。