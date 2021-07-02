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台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

港本地零確診破功 檢疫酒店清潔員染變種株

香港新聞組／香港2日電

指定檢疫酒店「油麻地紅茶館酒店」一名41歲女兼職清潔員昨日初步確診感染新型冠狀病毒，源頭不明，她與周一公布確診的酒店住客、來自印尼的外傭，同樣帶L452R變異病毒株，即該酒店在4日內兩現個案。中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，清潔員較大機率在酒店染疫。近期有機場地勤及其密切接觸者確診，又有兩人抵英國後確診，他相信香港短時間內不能與內地、澳門通關。

明報報導，香港昨增4宗帶L452R變異病毒株的輸入個案，當中兩人為英國抵港學生，另有一名為印傭，並有約10宗初步確診，包括上述女兼職清潔員。該清潔工近期無外遊，亦無接種新冠疫苗，她居住的香港仔利港中心昨晚被圍封強檢。

據報導，該清潔工無病徵，前日經酒店員工定期檢測驗出初步陽性，昨最後上班。她另於鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔，最後分別於6月27日及29日上班。在指定時間曾到訪清潔工涉及的9個地方的人，需於明日或之前強制檢測，包括已打疫苗者。除了清潔工工作的3個處所，還有香港仔中心麥當勞和百佳超級廣場、香港仔街市、華富邨麗絲快餐店、鴨脷洲大街海東軒及湖北街金門餐廳。

報導說，除了清潔工，衛生防護中心周一公布油麻地紅茶館酒店一名印傭確診，她於6月20日由印尼抵港，26日病發，帶L452R變異株。許樹昌稱，清潔工較大機率在檢疫酒店染疫，尚待當局分析病毒基因和流行病學調查，包括清潔過什麼房間，以確定傳播途徑。

報導稱，樹昌認為清潔工與檢疫者一般不會直接接觸，可能透過處理垃圾、清潔房間而接觸到病毒，再接觸口鼻感染。患者另於兩處工作，他相信清潔工一般戴口罩工作和消毒房間，有關地點住客染疫風險低，但仍需檢測。

香港 檢測 疫苗

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