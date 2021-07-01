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論功行賞？ 鄭若驊、張舉能獲大紫荊勳章

 香港新聞組／香港1日電
鄭若驊(圖)、張舉能獲大紫荊。 (中通社資料照片)
鄭若驊(圖)、張舉能獲大紫荊。 (中通社資料照片)

港府公布2021年授勳名單，獲授勳銜或嘉獎人數創新高達到746名，當中3名法官獲勳銜，律政司上榜人數由去年1名增至9名，包括獲頒大紫荊勳章的律政司長鄭若驊及終院首席法官張舉能。有學者認為，港區國安法上路後，要借助律政部門及法院落實，並稱是「論功行賞」。

今年共7人獲頒大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、新民黨主席葉劉淑儀、行政會議成員周松崗、全國政協常委蔡冠深、全國僑聯副主席盧文端，以及港區人大代表陳振彬。

明報報導，除鄭若驊獲頒大紫荊勳章，8名任職律政司的政府律師獲頒行政長官公共服務獎狀，包括主責國安法案件、在「35+初選案」代表控方的署理刑事檢控專員楊美琪；在國安法首案唐英傑案代表控方的署理副刑事檢控專員周天行。

明報引述學者的話指出，北京依靠港區國安法及修改選舉制度處理反修例運動後的局勢，要借助律政部門及法院落實，形容今次是「論功行賞」，亦反映中央對兩大工作的重視。

鄭若驊、張舉能(圖)獲大紫荊。(中新社資料照片)
鄭若驊、張舉能(圖)獲大紫荊。(中新社資料照片)

警隊方面，44名現職或已退休警察獲勳銜及嘉獎，包括新任警務處長蕭澤頤獲頒香港警察卓越獎章。警方國安處多名人員獲獎章，包括副處長劉賜蕙、助理處長江學禮。8警獲頒銀或銅英勇勳章，其中6人在示威期間執勤受傷，包括去年7月1日被示威者襲擊受傷的警員雷俊傑，他獲銀英勇勳章。

蔡冠深(圖)、盧文端是當時林鄭競選主席團成員。 (中新社資料照片)
蔡冠深(圖)、盧文端是當時林鄭競選主席團成員。 (中新社資料照片)

據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，這凸顯政府對律政人員工作的肯定，「要獎勵平亂有功的人」；而名單上部分法律界人士如江樂士，是對違法動亂的人持強硬或反對態度。

另據香港01報導，此次獲勳還包括多名林鄭親信、內閣成員，林鄭「愛將」馮程淑儀也在內。

林鄭月娥2017年參選特首時，蔡冠深、盧文端是林鄭競選主席團成員，陳振彬則是競選辦副主任，不時與林鄭拜訪選委拉票。曾任林鄭競選辦副主任的信和集團副主席黃永光，獲銀紫荊星章。

蔡冠深、盧文端(圖)是當時林鄭競選主席團成員。(取材自微博)
蔡冠深、盧文端(圖)是當時林鄭競選主席團成員。(取材自微博)

警察 香港 港區國安法

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