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七一前夕 港支聯會副主席再被捕

 香港新聞組／ 香港1日電
鄒幸彤再度被警方逮捕。（取材自臉書）
鄒幸彤再度被警方逮捕。（取材自臉書）

七一前夕，香港支聯會副主席鄒幸彤昨天再度被警方逮捕，她透過律師表示，希望大家七一可以堅持發聲。她先前被控違法宣傳參與六四集會，6月4日遭警方逮捕，隔天獲得保釋，原訂7月5日再報到。

據立場新聞報導，鄒幸彤前天一度在臉書轉載「七一維園見」的圖片，其後刪文。鄒幸彤昨早曾在臉書發文稱被「某司人員」跟蹤，自嘲搞社運搞到好像在做間諜，並在回應網友提問時指「七一到了嘛」。

據報導，鄒幸彤表示，早上8時左右在公司附近發覺有一名男子跟著她，她走該名男子也跟著走，當鄒望著他，該名男子就停止跟著她。但去到附近的巴士站，她又發現有另一名男子在柱後偷看她。

鄒幸彤表示，這已經不是首次遭遇這樣的情況，6月4日前也遇過。她表示不擔心自己的安全，因為自己屬多人關注的公眾人物，相信跟蹤者不敢亂來，但擔心會影響到親友。

鄒幸彤臉書專頁昨天晚間9時許再發文稱，律師已會見鄒幸彤，她最後留給大家的話是：「此刻穿著蘋果創刊號的T-Shirt，十分應景。我已無法自由地去任何地方，希望大家7.1可以堅持發聲」。

中央社報導，2003年起，泛民主派都會以民間人權陣線名義發起七一遊行，表達各種政治訴求。但警方已連續兩年以疫情為由禁止舉辦。社民連、天水連線、守護大嶼聯盟此前聯合申請舉辦七一遊行，6月28日被警方反對，29日提出上訴，仍遭駁回。

香港保安局昨天還罕見發表聲明，呼籲市民今天不要參加未經批准的非法集結，強調最重可判刑5年。

臉書 遊行 香港

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