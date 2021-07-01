壹傳媒7/1停止運作 杏林覺醒解散

繼香港蘋果日報停刊後，又傳出壹傳媒集團將於7月1日起停止運作。（路透）

香港蘋果 日報停刊一周之際，壹傳媒董事會決定集團7月1日起將停止運作。壹傳媒向員工發出信件，公布這一決定，同時說「雖則前路難行，仍繼續向前。後會有期」。

香港蘋果日報在創刊26周年後，6月24日出版最後一期後停刊，壹傳媒系所有報章雜誌及電子刊物陸續停止運作。

此前香港警方國安處拘捕壹傳媒和蘋果日報五名高層，大舉搜查蘋果日報大樓、凍結壹傳媒旗下三間公司資產。其後又拘捕蘋果日報筆名李平的主筆楊清奇、筆名盧峰的主筆馮偉光。

壹傳媒集團向員工發出通告說，董事會決定由7月1日起，停止運作。根據勞工法例，人力資源部將跟進相關員工的補償事宜。三間公司的銀行帳戶仍未解凍，已委派法律顧問跟進蘋果日報、蘋果印刷、AD Internet Limited三公司員工同事的薪金和有關補償。

作為香港上市公司的壹傳媒仍停牌，停牌前股價 報0.29港元。壹傳媒早前曾宣布，未能在6月30日前刊發其截至今年3月底止年度業績，且在港股價將繼續停牌，直至另行通知。

另據明報報導，2014年雨傘運動後成立的醫生組織「杏林覺醒」昨天凌晨宣布即時解散，專頁亦無法瀏覽。有前成員指論政組織在港區國安法下存風險，透露過去兩、三個月討論去留，近日《蘋果日報》事件反映國安法下「以言入罪成事實」，終決定七一前解散，並刪專頁免被「秋後算帳」。同日由資訊科技界選委發起網站「g0vhk（香港零時政府）」亦宣布解散，發起人嘆香港時勢轉變，問「今時今日的言論、資訊自由，是否容許公民組織有生存空間？」