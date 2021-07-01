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疫情緩 港澳擬月中有限度恢復免檢通關 前提為接種疫苗

香港新聞組／香港1日電
香港與澳門有意7月中恢復有限度通關。圖為香港迪士尼樂園推出全新戶外音樂派對 。 (中新社)
香港與澳門有意7月中恢復有限度通關。圖為香港迪士尼樂園推出全新戶外音樂派對 。 (中新社)

香港疫情趨緩，有消息指出，香港與澳門特區政府有意於本月中恢復有限度通關，來回兩地毋須檢疫，但前提是往來人士必須先注射疫苗。不過，澳門政府僅容許於酒店範圍內活動，但禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。

綜合媒體報導，香港特區政府消息指，在與澳門恢復正常通關後，有利與內地商討恢復正常通關安排，最終達至三地恢復正常通關。

據悉，澳門方面要求香港入境澳門的旅客使用健康碼，並會為香港人標記一種新的指定顏色。根據澳門衛生局初步方案，會將自香港入境澳門獲豁免隔離人士的健康碼，標記為有別於當地現行「紅、黃、綠」以外的指定顏色。

香港旅遊界立法會議員姚思榮表示，兩地通關的安排理應是雙向及同等，故推斷澳門訪港旅客或被安排至迪士尼樂園、海洋公園兩大主題樂園。他建議兩地政府需做好解釋的準備，以免惹來兩地居民反感。

縱橫遊執行董事袁振寧則坦言，與澳門恢復通關對業界幫助不大，但他期望與澳門恢復通關後，下一步為大灣區。他擔心兩地政府將對金巴及高速船設人數上限，導致營運成本提升。

澳門旅遊學院講師盧振邦昨日接受電台訪問時指出，若澳門、香港及內地三地恢復正常通關，將吸引更多內地旅客參加港澳遊，令旅客數目有望回升至疫情前。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在接受電台訪問時表示，香港若要與澳門甚至內地恢復正常通關，必須從嚴對外地航班採取「熔斷機制」，並認為本月14日或21日落實免檢疫通關會較為務實。

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