國安法滿1年至少117港人被捕 8成被告不准保釋

「港區國安法」訂立一年至今，至少有117人被捕，串謀顛覆國家政權是引用最多的控罪，涉初選案；其次是串謀勾結外國勢力，主要涉壹傳媒及蘋果日報創辦人黎智英案。圖為黎智英。（中通社資料照片）

「港區國安法」訂立至今日剛滿一年，中港官員一年前說過不會「以言入罪」，會保障「無罪推定」原則，並只針對「極少數人」。但明報統計分析，一年至今至少有117人涉從事危害國家安全的行為和活動被捕，至少26人涉國安法被捕；被控國安法罪名的占56人及3間公司，八成人不准保釋。

保安局長鄧炳強稱，國安法對自由受侵蝕的憂慮「毫無事實根據」。有被捕者家屬斥國安法被告保釋無客觀準則。

明報報導，政府官員一年前就立法作出多項保證，包括稱法例只針對極少數人。統計截至本月27日，國安處執法拘捕117人，涉95男22女，介乎15至79歲；64人被控（當中8人不涉國安法，由國安法官審理），最大規模是民主派「35+初選案」共55人被捕，47人被控串謀顛覆國家政權。其中56人及蘋果 日報3間公司被控干犯國安法，12人獲准保釋，占21%，全為初選案被告。還押44人中，逾九成還押逾百日，有6人還押逾200日，首宗國安法被告唐英傑還押1年。

據報導，串謀顛覆國家政權是引用最多的控罪，涉初選案；其次是串謀勾結外國勢力，主要涉壹傳媒及蘋果日報創辦人黎智英案。

報導說，國安法被告共涉11條國安法罪行，5項控罪涉言論或文字，5項控罪涉言論及相關行動，1項控罪涉行為。控罪案情涉言論或文字的案件包括鍾翰林，涉建立學生動源美國 分部facebook專頁，專頁主張港獨等。

報導指出，至於5罪涉言論及相關行動，包括民主派初選案47人涉舉辦或參與初選及簽署否決財政預算 案的聲明。

報導稱，另有4宗案件共8名被告，並非被控國安法，但控方指案件涉國安性質，由國安法指定法官審理案件或處理保釋申請，包括被控發表煽動文字罪等14罪的譚得志，由指定法官負責審訊；涉設計及派港獨傳單的曹雪芯及黃俊偉，被指定法官引用國安法保釋規定拒絕保釋。