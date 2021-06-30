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七一遊行3團體上訴遭駁回 港部署逾萬警力防亂

香港新聞組／香港30日電
警方為防七一聚眾，將在全港部署逾萬警力。圖為香港2020年七一遊行。(Getty Images)
警方為防七一聚眾，將在全港部署逾萬警力。圖為香港2020年七一遊行。(Getty Images)

承接「民陣」申請7月1日集會遊行的社會民主連線、「天水連線」、守護大嶼聯盟等三團體，前日遭警方反對，昨晚也被公眾集會及遊行上訴委員會駁回上訴。三團體表示極度遺憾，表明不會宣傳和組織遊行，籲港人七一當日穿黑衣表達不滿，「堅守公民社會」。警方為防有人聚眾滋事，將於7月1日在全港部署逾萬警力，重點駐守港島區，並派出反恐特勤隊在策略性地點高調巡查，不排除再次圍封維園。

綜合文匯報、明報報導，公眾集會及遊行上訴委員會昨晚經一個半小時的聆訊，最終駁回三個團體的上訴，並維持警方發出反對通知書的決定。早前因無視警方反對和禁止6月4日維園集會，涉嫌宣傳或公布未經批准集結被捕的「支聯會」副主席兼大律師鄒幸彤，代表上訴方在聆訊中聲言，警方「僅」以防疫及公眾衞生為由反對遊行，不符「依法訂明」及「相稱性」原則。

網上日前流傳一張黑底白字圖片，寫有「七一 維園見」，並註明「不反申請上訴中」。昨午12時許，支聯會副主席鄒幸彤在facebook轉載該圖，並表示「七一發聲，從未或忘」，又加上標籤（hastag）「#全民黑衫」及「#圖不是我的」。至昨午3時許，鄒幸彤已刪除該帖。

據報導，守護大嶼聯盟召集人謝世傑會後稱，這次遊行集會已被拒，「我們呼籲香港市民，必須捍衛公民社會發聲的權利，呼籲七一穿黑衣，向公眾展示市民有不滿聲音」。

社民連副秘書長陳寶瑩表示，對於遊行申請被拒感無奈，團體不會宣傳和組織遊行，希望港人繼續發聲。她說，社民連在七一升旗禮會有請願行動，並會在銅鑼灣擺街站。職工盟也公開宣稱當日會在銅鑼灣及旺角擺三四個街站。

報導說，據了解，警方正密切留意是否有人在網上煽動到維園集會，不排除當日有人到銅鑼灣或旺角「犯聚」，警方當日會部署過萬警力嚴陣以待，特別是在灣仔、銅鑼灣一帶重兵駐守，在重要設施和策略性地點派出反恐特勤隊高調巡邏，若當日有跡象顯示有人到維園聚集，會臨時封閉維園足球場。

同時，考慮到近日的公共衞生風險，7月1日的升旗儀式不設公眾觀禮區，活動期間灣仔金紫荊廣場一帶會實施特別交通安排。

警方為防七一聚眾，將在全港部署逾萬警力。圖為香港警察2020 年 7 月 1 日...
警方為防七一聚眾，將在全港部署逾萬警力。圖為香港警察2020 年 7 月 1 日拘捕一名抗議者。(歐新社資料照片)

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