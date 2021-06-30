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2港男揚言暗殺政要、血洗警署 住處起出爆炸品

香港新聞組／香港30日電
香港警察有組織罪案及三合會調查科29日舉行記者會，簡介一宗藏有爆炸品的案件。圖為行動中檢獲的粉末。（中通社）
香港警察有組織罪案及三合會調查科29日舉行記者會，簡介一宗藏有爆炸品的案件。圖為行動中檢獲的粉末。（中通社）

七一臨近，警方發現兩名男子在網上聲言要用炸彈及槍械暗殺政要和血洗警署，並在五金店購置炸藥原材料及零件，自裝狙擊槍和炸藥，圖謀在7月1日發動襲擊。「O記」探員昨晨拘捕兩名狂徒，搜出1.5公斤炸藥原材料及槍械部件等，及時粉碎恐襲計畫。

文匯報報導，被捕的兩名男子中，張姓地盤工人（32歲）涉嫌「煽動」、「無牌管有彈藥」及「意圖製造爆炸品」；李姓無業（29歲）涉嫌「管有仿製槍械」。

據了解，張與李是朋友關係，由去年香港國安法實施後，兩人在臉書上公然發表煽動仇恨政府和警方的言論，內容涉及要殺死知名高官及政治要人，更聲言「血洗警署」，甚至明言會使用武力達到有關目的，兩人的言論獲得追隨者的「點讚」。

另據明報報導，警方調查發現，兩人也曾在通訊軟件Telegram討論如何製造槍械及彈藥，又檢獲製造槍械草圖。警方稱，昨早在藍田及大埔兩處住所分別拘捕李姓男子及張姓男子。警方在其中一人藍田寓所的房間檢獲7包共重1.5公斤粉末，包括硝酸鉀及硫磺，以及一些糖漿，可製作1至1.5公斤黑火藥，另有580發工業用石屎釘槍彈，一些槍械部件包括槍管、扳機，以及一些手繪的製造槍械及彈藥草圖。警方正調查二人背後是否有任何組織，以及從何處獲得製作槍械及彈藥的資訊。

據報導，被問二人是否針對七一犯案，O記署理總警司何振東稱正調查二人圖謀，「不排除有人想趁喜慶日子對無辜市民作出傷害」。他說，案件顯示「社會上仍有一小撮死心不息的人士企圖以激進手段破壞社會的安寧及穩定」。

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