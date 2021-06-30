國安法如懸針 泛民退場自保 周庭臉書專頁消失

周庭（中）因為涉及前年包圍警察總部案，6月12日刑滿出獄後，在臉書的專頁近日也消失了。（路透）

「港區國安法」實施短短一年內，港府嚴格執法，拘捕不少對象和人物，令國安法猶如懸針，逼使眾多泛民主派人士或組織退場自保。

分析人士認為，泛民陣營首波退場自保行動早於國安法實施前出現，中央社報導，泛民四大精神領袖中，前政務司司長陳方安生及前民主黨 主席李柱銘率先宣布退出政壇；此外，天主教香港 教區退休主教陳日君樞機明顯遠離政治圈，保持沉默。較為激進的年輕政治組織香港眾志、本土民主前線等也宣布解散。

去年7月1日「國安法」實施後，警方一個月後搜查蘋果 日報大樓並拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等多人，指他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。自此，黎智英一直被扣押，未能保釋。

今年1月，警方再次採取行動，拘捕約50名泛民領軍人物，包括民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等人。警方上述兩次行動拘捕大批泛民領軍人物，令泛民分崩離析，而此前泛民已出現首波退場自保潮。

分析人士指出，蘋果日報6閱24日的停業進一步令泛民殘餘力量感受到壓力，近期出現第二波退場自保潮。比如，支持「反送中」運動的立場新聞27日宣布下架今年5月以前發表的轉載及投稿評論文章，並暫停接受贊助，何韻詩等6人辭去董事職務。

另外，前香港眾志成員周庭在臉書的專頁近日也消失了。周庭因為涉及前年6月21日包圍警察總部案，去年底被判入獄，本月中旬刑滿出獄。而被視為支持泛民的意見領袖、中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強23日也在明報發表告別文章，表示從此擱筆。

近日，已成立約20年的前線醫生聯盟更因為沒人願意接班而宣布解散。這個組織政治立場一向被視為親泛民。