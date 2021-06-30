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國安法如懸針 泛民退場自保 周庭臉書專頁消失

香港新聞組／香港30日電
周庭（中）因為涉及前年包圍警察總部案，6月12日刑滿出獄後，在臉書的專頁近日也消失了。（路透）
周庭（中）因為涉及前年包圍警察總部案，6月12日刑滿出獄後，在臉書的專頁近日也消失了。（路透）

「港區國安法」實施短短一年內，港府嚴格執法，拘捕不少對象和人物，令國安法猶如懸針，逼使眾多泛民主派人士或組織退場自保。

分析人士認為，泛民陣營首波退場自保行動早於國安法實施前出現，中央社報導，泛民四大精神領袖中，前政務司司長陳方安生及前民主黨主席李柱銘率先宣布退出政壇；此外，天主教香港教區退休主教陳日君樞機明顯遠離政治圈，保持沉默。較為激進的年輕政治組織香港眾志、本土民主前線等也宣布解散。

去年7月1日「國安法」實施後，警方一個月後搜查蘋果日報大樓並拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英等多人，指他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。自此，黎智英一直被扣押，未能保釋。

今年1月，警方再次採取行動，拘捕約50名泛民領軍人物，包括民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等人。警方上述兩次行動拘捕大批泛民領軍人物，令泛民分崩離析，而此前泛民已出現首波退場自保潮。

分析人士指出，蘋果日報6閱24日的停業進一步令泛民殘餘力量感受到壓力，近期出現第二波退場自保潮。比如，支持「反送中」運動的立場新聞27日宣布下架今年5月以前發表的轉載及投稿評論文章，並暫停接受贊助，何韻詩等6人辭去董事職務。 

另外，前香港眾志成員周庭在臉書的專頁近日也消失了。周庭因為涉及前年6月21日包圍警察總部案，去年底被判入獄，本月中旬刑滿出獄。而被視為支持泛民的意見領袖、中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強23日也在明報發表告別文章，表示從此擱筆。

近日，已成立約20年的前線醫生聯盟更因為沒人願意接班而宣布解散。這個組織政治立場一向被視為親泛民。

周庭6月12日刑滿出獄後，在臉書的專頁近日也消失了。（取材自臉書）
周庭6月12日刑滿出獄後，在臉書的專頁近日也消失了。（取材自臉書）

香港 民主黨 蘋果

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