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男地勤改列輸入案 港連續24天零無源

香港新聞組／香港30日電
衞生防護中心宣布，27歲機場男地勤人員與他在大埔新達廣場的女同事均由本地感染個案，修正為與輸入個案有關連個案，他們兩人同在大埔新達廣場負責顧客服務工作。（中通社) 
衞生防護中心宣布，27歲機場男地勤人員與他在大埔新達廣場的女同事均由本地感染個案，修正為與輸入個案有關連個案，他們兩人同在大埔新達廣場負責顧客服務工作。（中通社) 

確診感染Delta變種病毒的27歲機場地勤男子的感染途徑破解！衞生防護中心昨日公布最新調查發現，他與三名早前確診的抵港印傭，於6月11日在機場採集中心曾經短暫相遇，加上他們的病毒基因組吻合，推斷他在機場受感染。衞生防護中心宣布，男地勤人員、他在大埔新達廣場的女同事均由本地感染個案，修正為與輸入個案有關連個案，意味香港已連續22日本地清零，連續24日零本地無源頭確診，有利香港與內地及澳門討論通關安排。

大公報報導，衞生防護中心早前宣布，基因排序分析證實，27歲地勤男子（第11902宗）、三名於6月11日抵港的印傭（第11877、11878、11881宗）的基因組吻合，而四人當日均在機場，反映這四宗個案可能有流行病學關連。

中心昨日進一步公布，最新的流行病學調查發現，他與三名印傭當日在機場的衞生署臨時樣本採集中心有短暫相遇。中心根據流行病學資料及基因排序的結果，將男地勤由源頭不明本地個案，修正為與輸入個案有流行病學關連。男地勤在新達廣場擔任兼職，他的一名24歲女同事（第11918宗）亦由本地關連個案修正為與輸入個案有關連個案。

就衞生署是否透過翻查機場閉路電視，確認男地勤與三名印傭曾短暫相遇。而政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信衞生署已看過閉路電視，而基因排序也是客觀證據。

此外，香港總商會為鼓勵市民接種新冠疫苗而推出的幸運大抽獎活動，昨日宣布送出獎品總值加碼至4300萬元，抽獎活動將於7月至9月期間，分七輪送出超過6000份獎品，獎品有平治房車、機票及酒店住宿等，後日開始接受登記，第一輪抽獎將於7月22日公布。

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