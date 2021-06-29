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港蘋效應…立場新聞之後 又2網媒下架內容、撤出香港

香港新聞組／香港29日電

在「港區國安法」實施、蘋果日報停刊效應下，香港網媒「立場新聞」日前宣布下架5月及之前的轉載及投稿評論文章，隨後，另一網媒「winandmac Media」昨表示，香港新聞自由已不再，基於安全考慮，撤出香港；而「852郵報」YouTube頻道昨也將其所有舊影片下架。

明報報導，網媒「winandmac Media」發出公告表示，「蘋果日報」、「立場新聞」亦要作調整及準備，可見「香港的新聞自由已經不是大家所熟識的樣子」，且在近一兩年受到不知名的恐嚇和威脅，經考慮後早前開始撤離香港的程序。

「852郵報」昨天也將YouTube頻道上的舊影片刪除，只餘創辦人游清源的道歉影片。游清源在影片中表示，香港政治氣氛是「黑色暴雨」，要留下有用之身，故無奈將所有影片下架，並向讀者致歉。

報導指出，另一網媒「眾新聞」總編輯李月華則表示，暫不會將評論文章下架、終止員工僱傭合約或停收贊助等，又指政權營造「白色恐怖」散播恐懼，令任何媒體或公司均感擔心。

此外，前香港眾志成員周庭的臉書專頁被發現關閉，她的Instagram近日仍有上傳相片。「香港突發新聞及交通討論區」臉書其中一名管理員方保僑昨日亦宣布，今日凌晨零時起暫停及移除該討論區。方解釋，由於無暇審理該討論區的留言，「有機會被人留言說些什麼，我們未及時刪除，憂被指是默許了什麼意念，屆時會有風險」。

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