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香港樓價「連5升」 業界估2個月內刷新高

香港新聞組／香港29日電
香港差餉物業估價署28日公佈，香港2021年5月私人住宅售價指數報393.7點，按月升0.64%，按年升1.9%，2021年首5個月樓價指數累計升幅3.63%。圖為香港中環一帶的私人住宅。（中通社）
香港差餉物業估價署28日公佈，香港2021年5月私人住宅售價指數報393.7點，按月升0.64%，按年升1.9%，2021年首5個月樓價指數累計升幅3.63%。圖為香港中環一帶的私人住宅。（中通社）

香港樓價重上升軌，差餉物業估價署公布最新私人住宅售價及租金指數，其中私人住宅售價指數今年連升五個月，最新報393.7點，與2019年5月的歷史高位396.9點，只差0.8%。該指數在今年前五個月累積上升3.63%，業界相信樓價兩個月內有機會刷新高。

至於各類單位的售價指數，據大公報報導，實用面積1722方呎以上的E類超大型單位，在3月曾見329.3點，已刷新歷史紀錄，雖然5月回落約1.73%、報323.6點，但仍略高於2019年5月。實用面積431方呎以下的A類小型單位，於5月終突破2019年5月的歷史高位，最新報439.9點。

至於其他三類指數，雖然暫未衝破2019年的歷史紀錄，但今年前五個月的升幅顯著，其中實用面積753至1076方呎的C類中大型單位，累積達5.13%，其餘兩類也升逾3.7%。

據報導，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去兩個月接連兩個鐵路新盤開售，銷情理想，帶動二手成交價量齊升。香港疫情於6月亦已受控，防疫措施逐步放寬，經濟正穩步復甦，令置業信心進一步增強，加上各國正受通膨困擾，物業相信仍是市民作為對抗通膨的首選，只要疫情能持續受控，相信樓價於7月可突破歷史高位。

此外，私人住宅租金指數也連升三個月，5月最新報177.9點，按月升約0.28%，不過，距離2019年8月時的200.1點歷史高位，仍差約11.1%。當中大型單位的按月升幅較顯著，E類單位的按月升幅最勁，約達3.6%，報138.3點，實用面積1076至1722方呎的D類大型單位，也按月升約3.18%，報152.3點。

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