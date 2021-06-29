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防疫？3香港團體申辦七一遊行遭拒 批警「向中共獻媚」

香港新聞組／香港29日電
香港三個團體申請七月一日舉辦遊行集會，香港警方28日發出反對通知書。圖為香港街頭為慶祝中國共產黨成立100周年做準備。 （路透）
香港三個團體申請七月一日舉辦遊行集會，香港警方28日發出反對通知書。圖為香港街頭為慶祝中國共產黨成立100周年做準備。 （路透）

香港三個團體申請七月一日舉辦遊行集會，香港警方以集會及遊行是人多聚集的高危活動為由，昨天發出反對通知書。有團體批警方「向中共獻媚，犧牲港人民權」，也有團體指將上訴，然後公布後備方案。

香港社民連、天水連線及守護大嶼聯盟，申請七月一日在維多利亞公園集會及遊行，希望透過遊行表達三大訴求，包括民間社會發聲權利、抵抗政治打壓及釋放政治犯。團體稱遊行基本上沿用過去七一的遊行路線，由維多利亞公園出發前往香港政府總部，預計萬人參與。

此前，過去十七年連年發起「七一遊行」的香港民間人權陣線宣布，因香港警方指其未有社團註冊，不能再申請任何活動，民陣今年首度不再申請「七一遊行」。去年民陣發動「七一遊行」，香港警方曾以疫情及限聚令為由發出反對通知書，是「七一遊行」首度受限制。

上周，三個團體曾與警方就遊行申請開會，三個團體批評警方反對遊行，是藉疫情限制和打壓民權，形容是新上場的鷹派政府向中共獻媚，團體表明會上訴。

申請團體之一天水連線成員林進說，「七一」上街是多年傳統，希望可以保留，對警方的決定感到失望，會等上訴結果後才公布後備方案。

香港警方則指，有關集會及遊行是人多聚集的高危活動，有理由相信會增加參與者及市民染疫風險，構成重大威脅；港警強調，有關集會及遊行屬未經批准集結，任何人明知而參與或召集，即屬犯罪。

另據明報報導，職工盟總幹事蒙兆達表示，他們七一會在銅鑼灣及旺角擺設街站，要求釋放政治犯、反對政治打壓等；他說明，每個街站將不多於四人，以免給警方票控藉口。

此外，社民連主席黃浩銘也表示七一會擺街站。他說，社民連在六四亦有擺街站，若這次警方不准，值得商討原因。會否擔心被捕？他說，「我們擺街站合法，不應該受到無理限制」。

據了解，警方已開會討論七一部署，人手規模與六四相若，會在多區布防，也會留意街站有否違反限聚令、「港區國安法」等法例。

遊行 香港 疫情

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