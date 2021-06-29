疫情穩 香港爭取與深圳通關免隔離

香港 特首林鄭月娥28日率官員出席中國共產黨百年慶典，據悉，她將藉此行向北京方面爭取同意香港與深圳落實免隔離通關。網媒「香港01」報導，深圳當局初步趨向於7月11日之後與港方商討或開放通關事宜。

香港01報導，香港疫情 持續穩定，符合與北京方面商討通關的條件，而中國工程院院士鍾南山日前也指出，由於最近香港疫情控制較好，預計應該在7月能與大陸有限通關。但報導表示，未來一至兩周，北京的頭等大事是中共百年黨慶，各地嚴防疫情，即使7月1日慶祝大會過後，內地也不會一下子放寬防疫措施。

目前港人經深圳進入大陸，都要接受隔離14天及7天健康管理。報導指出，深圳當局的想法是嚴控疫情至7月10日，之後可以談、可以放，換言之，7月11是重要節點。

另據文匯報報導，香港原訂本地28天「零確診」就能與澳門通關，卻因有一名地勤感染Delta變種病毒而夢碎。但澳門特區政府28表示，若該個案屬輸入相關個案，且沒造成社區傳播，會視實際情況調整計算個案清零的方法，使香港不一定需要連續28天本地零個案也能通關，或會放寬兩地通關免隔離限制措施，但先決條件是要香港沒有在小區內出現本土確診病例，並強調已接種疫苗者才享有通關便利措施。

此外，在留英港生「回港潮」下，香港頻頻接收由英國 輸入的變種新冠病毒個案。因應英國變種病毒病例趨升，港府昨宣布，7月1日零時起禁止所有英國到港的民航客機著陸，同時將英國風險評級由提升為「極高風險」，限制曾逗留當地超過兩小時的人士登上任何到港民航客機，以阻止其經轉機到港。

有海外升學顧問指出，英國有逾兩萬名港生留學，暑假是他們回港高峰期，今次「禁飛令」使部分港生滯留當地，不少家長正「撲機票」，趕及在禁令實施前提早返港，或考慮讓子女到其他國家再轉飛香港。

據統計，香港兩周內共有40宗輸入個案，13宗來自英國，當中12宗均帶有L452R變異病毒株。