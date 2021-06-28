香港蘋果日報前主筆馮偉光 機場離境前被捕

香港「蘋果日報」前主筆馮偉光27日晚準備搭機離港前往英國時，被港警以涉嫌勾結外國勢力拘捕。圖為一名警察日前在蘋果日報總部外站崗。（美聯社）

據港媒報導，香港 警方27日晚以涉及國家安全罪嫌，在機場 逮捕香港「蘋果 日報」前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名盧峯），當時他試圖離港。

路透引述香港媒體報導，馮偉光將是近幾周來，第七個因國家安全的緣故而被逮捕的這家親民主派媒體員工。

香港警方發表聲明說，一名57歲的男子因「密謀勾串外國或外國勢力危害國家安全」在機場被捕，並說他已被拘留並且正進行調查中。警方指行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

眾新聞報導，馮偉光1997年起為蘋果日報撰寫社論，在蘋果休刊前仍繼續撰寫社評，他最後一篇蘋果社評提醒，搜捕蘋果對香港新聞自由響起警號，日後其他新聞機構都難以像過往般得到公眾信任提供重要內幕資料，令新聞界監察當權者的力量大為減弱，而新聞工作者面對國安法紅線下，幾乎無險可守，可能令不少人在採訪、報導時變得畏首畏尾。他形容：「香港原來多元、開放的言論自由空間將快速消失，基本法保障的新聞言論自由也會只剩一紙空文，有名無實。」

據報導，他在文中最後說：「亂流下的香港仍需要真相，仍需要新聞言論自由，因為沒有新聞自由，香港將失去最重要的制度優勢，失去對投資者的最大吸引力。只不知道中央政府、特區政府、建制派是否明白這道理。」

香港記者協會發聲明，強烈譴責警方再次針對新聞工作者，尤其繼李平被捕後，這次已是第二名撰寫評論文章的前蘋果日報員工被捕，重申言論自由及新聞自由均是香港的核心價值，若連文人的筆桿也容不下，香港將再難被視作國際城市。