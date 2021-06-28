香港立場新聞6董事辭職 文章下架 「會繼續發掘真相」

立場新聞有眾多博客，亦接受讀者投稿。（立場新聞網站截圖）

在「港區國安法 」強壓及蘋果 日報停刊效應下，網媒香港 立場新聞昨晚宣布，將今年5月以前發表的轉載及投稿評論文章下架，並暫停接受贊助，何韻詩等六人辭去董事職務，但新聞編採仍持續運作。

中央社報導，立場新聞昨晚透過臉書帳號作上述公告，並直指原因是「文字獄已降臨香港」。但同時強調仍將堅持在新聞報導上「不自設禁區」，「我們會繼續發掘真相、繼續開放園地讓博客發表文章」。

香港蘋果日報24日停刊後，立場新聞被普遍認為是港府下一個動手關閉的對象。

資金夠撐逾9個月

立場新聞這項公告共有五點。首先是將今年5月份及之前刊出的部落客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章都暫時下架，並與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出。但立場新聞強調，自家所編採的新聞、特寫、專頁、影像，將維持不變並一直更新。

第二點是為避免「一旦遭遇沒頂之災」浪費支持者金錢，立場新聞將暫停接受贊助，包括中止付費會員的月費轉帳作業，停止接受新會員。而立場新聞目前的資金足夠應付未來9至12個月的開支。

第三點則是呼籲支持者考慮把目前提供的贊助，轉向其他「同樣自主獨立、堅持言論和新聞自由的媒體、自由記者、評論人及新聞業界組織」。

第四點是5月起已終止入職半年以上員工雇傭合約，以高於法令要求的金額結算年資，並以不低於原條件簽訂新合約重新聘用。

第五點則是立場新聞八名董事中的余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生、練乙錚等六人辭去董事職務；蔡東豪、鍾沛權等兩人則留任。

編採部60人如常工作

另據明報報導，立場員工說，公司於上月壹傳媒戶口被凍結、蘋果日報停刊前，已與員工「解約、賠償再簽約」，相信管理層當時已意識到公司戶口或有被凍結風險。該員工稱，現時編採部60多人如常工作，自己有心理準備日後或會「被政府採取行動」。他說立場有廣告收入，但為數不多，未必能支撐運作。

記者協會表示，國安法下再有傳媒緊縮營運空間，反映香港新聞業面對的困境日趨嚴峻，重申新聞及言論自由乃港人依「基本法」所享的權利，促請政府帶頭捍衛。記協前主席楊健興認為，平台對最新事態作評估是負責任做法。浸大新聞系前助理教授杜耀明說，立場下架文章的做法不一定是自我審查，而是為保護機構生存「忍辱負重」的決定。