Delta變種病毒襲香港大埔 新達廣場客服確診

香港衛生防護中心27日公布新增6宗新冠確診個案，其中一宗為本地相關個案，該個案患者與早前感染變種病毒株的27歲男子，同在大埔新達廣場負責顧客服務工作。（中通社)

香港昨日新增六宗新冠病毒確診，包括一宗本地感染Delta變種病毒 的個案，女患者24歲，在大埔新達廣場負責顧客服務工作，與早前確診、在機場 任港航地勤的27歲男子是兼職同事。女患者居住的大埔中心10座，昨晚7時後，開始圍封強檢至今晨。

有專家指不排除隱性傳播鏈會擴散至社區，而患者的工作需要接觸較多人，即使有戴口罩仍有可能傳染，呼籲近期曾到訪新達廣場的人，即使已接種疫苗亦要做檢測 。

大公報報導，感染Delta變種病毒的女患者，源頭疑是來自早前在機場確診的男地勤人員，該名男地勤身兼兩職，同時在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，跟女患者是同事，而女患者未有接種新冠疫苗。

女患者較早前已被界定為密切接觸者，24日被送往檢疫中心，兩日後發燒，同日送往醫院治理，她住在大埔中心10座一單位，大廈昨晚須圍封強檢。同一大廈的居民須在確診個案計起第3、7、12及19日，再次接受強檢。

據報導，為防患未然，政府同時發出公告，女患者的工作處所（即新達廣場），及潛伏期和傳染期到訪過的地點包括大埔超級城C區及D區、昌運中心商場納入強檢範圍，曾於指定時間逗留上述地點的市民，亦須接受強檢。

至於其餘五宗輸入個案，包括一名印尼外傭和兩名孟加拉船員，另外兩人來自英國，全部驗出L452R變異病毒株，但並非Delta變種病毒。

報導說，呼吸系統科專科醫生梁子超分析，該名女患者極大機會由機場男地勤傳染，認為個案反映商場有傳播風險，即使在強制檢測中未發現有人確診，亦不能排除有患者仍在潛伏期當中。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指出，變種病毒Delta的病徵為頭痛、喉嚨痛及流鼻水等，發燒及咳嗽未必再是明顯病徵，他呼籲市民若出現病徵，要盡快求醫。