避風塘火燒連環船 30多艘遭殃 逾半沉沒

香港仔南避風塘27日三級火至少波及30多艘船隻，部分沉沒，35人需疏散，一人不適送院。（Getty Images）

臨近港島南區深灣遊艇會的香港 仔南避風塘，停泊了大量遊艇，昨日凌晨有遊艇起火，更迅速蔓延成火燒連環船三級大火，焚燒逾6小時至天光才被救熄，有超過30艘船隻遭波及，逾半沉沒，損失慘重。遭焚燒的船上有35人緊急疏散，當中一名男童吸入濃煙不適送院，消防處正對火警原因展開調查。

有船家指現場避風塘內船隻停泊雜亂而緊密，八成船艇都有人居住，多為外籍人士，而居住船上少不免會煮食，加上水道狹窄，這次火警雖未釀成人命，亦暴露不少火警隱患，當局應留意防患未然。

文匯報報導，現場為香港仔南避風塘深灣遊艇會對開海面，據悉上址一向停泊大量中西式遊艇，近年更因大嶼山愉景灣及銅鑼灣的遊艇停泊區重建，以致上址停泊的遊艇數量大增，僅現場目前已停泊密密麻麻超過500艘大小遊艇，令水道顯得狹窄。

昨日凌晨2時34分，警方及消防接報上址離岸約200米海面有一艘遊艇冒煙起火，消防隨即將報告列作二級火警，出動滅火輪到場。當時發現已有兩艘遊艇陷入火海，產生大量濃煙，直捲半空。滅火輪遂開動水炮灌救，同時派出消防車在岸邊開喉保護近岸船隻。此外奉召到場的水警輪，亦動用水炮協助射水救火。

據報導，由於現場大火勢猛烈，火光熊熊，不時傳出爆炸聲響，加上火乘風勢，致大火迅速蔓延波及到其他船隻，演變成火燒連環船外，更有部分著火遊艇的繩纜被燒斷，隨風被吹向其他船隻，令火場面積不斷擴大，形成一片火海。

消防處遂在凌晨4時44分決定將火警升為三級，調動更多人員增援撲救。有船家主動幫忙將接近火場的部分船隻拖離免被波及，直至早上約8時40分，火警經逾6小時撲救，終大致救熄。

報導說，水警人員在被波及的船隻上及時疏散共35名（22男13女）市民到水警南分區基地暫避，當中一名12歲男童則因吸入過量濃煙須送往律敦治醫院治理。另因火警產生大量黑煙，一度隨風飄至深灣道及香港仔一帶住宅，遠至跑馬地亦有居民嗅到陣陣濃烈異味。